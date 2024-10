Edison, nuova centrale a Presenzano

- pubblicità -

Edison ha recentemente inaugurato una centrale termoelettrica a ciclo combinato altamente innovativa, rappresentando un significativo passo avanti nell’ambito delle tecnologie energetiche italiane.

Questo nuovo impianto si trova a Presenzano, in provincia di Caserta, e si affianca alla già esistente centrale di Porto Marghera, vicino a Venezia, che Edison aveva lanciato l’anno scorso. Entrambe le centrali sono considerate tra le più avanzate e efficienti al mondo, con la centrale di Presenzano che si distingue per essere la più efficiente in tutta Italia.

La costruzione dell’impianto di Presenzano ha richiesto un ingente investimento finanziario, superiore ai 450 milioni di euro. Inoltre, i lavori hanno impegnato quasi quattro anni di tempo e hanno coinvolto uno sforzo collettivo di oltre 1.200 lavoratori e la collaborazione di 130 aziende fornitrici.

Questo dimostra non solo la complessità del progetto, ma anche l’impatto positivo in termini di occupazione e collaborazione industriale. Con una potenza installata di 770 megawatt, la centrale è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuale equivalente a quello di oltre 1.500.000 famiglie italiane.

Il cuore tecnologico dell’impianto è una turbina a gas naturale sviluppata da Ansaldo Energia, che garantisce un’efficienza energetica impressionante, attestandosi intorno al 63%.

Ciò pone l’impianto tra i più efficienti in Europa, rappresentando un record a livello nazionale.

Questa innovazione tecnologica contribuisce anche a un significativo abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, con una riduzione fino al 30% rispetto alla media delle centrali termoelettriche operative in Italia.

Oltre all’efficienza energetica, la centrale di Presenzano vanta prestazioni ambientali di rilievo, con emissioni di ossidi di azoto inferiori di oltre il 60% rispetto ad altri impianti simili.

Questa attenzione all’ambiente si inserisce nella più ampia visione dell’azienda Edison che, attraverso le parole del vicepresidente esecutivo e direttore Power Asset Marco Stangalino, ribadisce il suo impegno a essere un pioniere nel campo delle tecnologie più all’avanguardia. Edison si profila come un operatore responsabile, che pianifica e investe con una visione strategica a lungo termine per il bene del futuro energetico del Paese.