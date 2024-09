Educazione ambientale domenica 22 con Asia

- pubblicità -

Domenica 22 settembre 2024, in Piazza Municipio, dalle ore 9:30 alle 14:00, Asia ha organizzato un evento dedicato alla Città e all’educazione ambientale. Sarà un’occasione speciale per ricordare il contributo dei lavoratori di Asia e l’impegno collettivo della comunità per l’ambiente e il decoro urbano della nostra città.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada e l’Amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero.

Da 25 anni, Asia Napoli è al servizio della Città con oltre 2mila lavoratori e 845 mezzi in strada. Un impegno costante che consente di raccogliere 1.400 tonnellate di rifiuti al giorno e di servire oltre 600mila cittadini con il servizio di raccolta porta a porta.

In Piazza Municipio saranno presenti i nuovi assunti, i lavoratori attuali di Asia Napoli e quelli in pensione. Alcuni si sono distinti particolarmente nel loro servizio: c’è chi ha salvato cittadini in difficoltà e chi ha instaurato un lungo e particolare legame con commercianti e residenti per la cura delle strade. A queste persone sarà consegnato un riconoscimento speciale realizzato dall’artista Francesco Cuomo.