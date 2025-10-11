Efficientamento energetico, concluso intervento cabina Litoranea

- pubblicità -

Nell’ambito del Piano per l’Efficientamento Energetico dell’impianto di illuminazione pubblica, che ha interessato, a partire dal 2017, prioritariamente le periferie cittadine, vedono “la luce” i primi interventi relativi alle cabine del Centro Storico dopo un costruttivo dialogo con la Soprintendenza.

In particolare, procedono speditamente le attività afferenti alla cabina denominata Litoranea, che alimenta le porzioni di impianto del quartiere San Ferdinando e, in parte, del quartiere Chiaia.

Tra le strade interessate via Carlo Poerio, via Egiziaca a Pizzofalcone, via Filangieri, via Gennaro Serra, via Giacomo Piscicelli, via Monte di Dio di cui si riportano alcune foto significative post-intervento.

A breve saranno avviati anche i lavori relativi alle cabine Pergolella e Cavour e, a seguire, gli altri interventi a completamento del Piano per l’efficientamento di tutti i punti luce del Centro Storico realizzando una migliore illuminazione ad elevato risparmio energetico.

Per questa attività, che non riguarda solo il centro storico, sono ad oggi impegnati fondi BEI Banca Europeo Investimenti, finanziamenti di cui al Programma JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas iniziativa europea per lo sviluppo urbano sostenibile, fondi di cui al POI Piano Operativo Infrastrutture del MIT – Ministero delle Infrastrutture e fondi di cui al bilancio comunale. L’investimento totale che riguarderà l’intera città è pari a 64,2 mln.

“Si tratta di un intervento atteso e prioritario” – conferma l’Amministrazione Comunale – “reso possibile grazie ad un articolato dialogo tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli ed il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi del Comune”.