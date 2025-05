Festival dello Sviluppo Sostenibile al Maschio Angioino

- pubblicità -

Domani a Napoli dalle ore 10, al Maschio Angioino, la tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS in cui si discuterà di sostenibilità sociale come entry point e fattore abilitante di sviluppo.

Interverranno, oltre venti relatori, tra cui il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci e tra i keynote speakers Katrín Jakobsdóttir, già Primo Ministro dell’Islanda e Frank Vandenbroucke, Vice Primo Ministro del Belgio e Ministro degli affari sociali e della salute pubblica.

La sostenibilità sociale rappresenta la dimensione fondamentale per garantire l’efficacia e l’accettazione delle politicheambientali ed economiche.

Senza una solida base sociale, le altre dimensioni della sostenibilità rischiano di perdere consenso e di rimanere inattuate, soprattutto in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze e incertezza economica.

L’evento mira a esplorare il ruolo della sostenibilità sociale come entry point e fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile integrato, evidenziando la necessità di misure di finanziamento e accompagnamento per garantire inclusione, equità egiustizia sociale.

L’evento prevede una sessione mattutina e una sessione pomeridiana, con

catering per il pubblico registrato.