Green Med e sostenibilità: l’evento che accende il futuro verde

A Napoli, dal 28 al 30 maggio, la Mostra d’Oltremare si trasformerà in un laboratorio di idee, innovazione e pratiche concrete per un futuro più sostenibile. Green Med Expo & Symposium, giunto alla sua sesta edizione, non è solo una fiera: è un crocevia di visioni sulla transizione ecologica, l’economia circolare e la mobilità sostenibile. «Quest’anno puntiamo ancora di più sui contenuti, con oltre venti appuntamenti dedicati ai temi cruciali della sostenibilità ambientale – spiega Monica D’Ambrosio, event manager di Green Med».

Il programma include dibattiti, incontri con esperti, ma anche esperienze immersive. Come la mostra dedicata ai RAEE, un viaggio sensoriale nell’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti elettronici. I tre padiglioni ospiteranno realtà imprenditoriali locali e nazionali, testimoniando come il mondo aziendale sia sempre più orientato verso scelte consapevoli. «Non si tratta solo di teoria: vogliamo dare strumenti pratici a imprese e amministrazioni per ridurre l’impatto ambientale- aggiunge D’Ambrosio».

Un concetto chiave di questa edizione è quello di “biocittà”, una nuova idea di urbanistica dove il verde e la mobilità sostenibile giocano un ruolo da protagonisti. «Le città del futuro devono essere pensate per abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita». Non a caso, si parlerà di trasporto a idrogeno e di edilizia green, con l’allestimento di una casa sostenibile, un modello concreto di abitazione efficiente ed ecologica.

Green Med Expo & Symposium non dimentica l’importanza delle nuove generazioni, con concorsi rivolti agli studenti e ai giovani creatori digitali. Tra questi, il premio per l’influencer web più green dell’anno. La Regione Campania, partner istituzionale dell’evento, ospiterà gli Stati Generali sull’Ambiente, un’occasione di confronto sulle strategie per affrontare il cambiamento climatico.

Ma la vera sfida non riguarda solo le istituzioni. Anche le piccole e medie imprese hanno un ruolo cruciale. «Ogni azienda, grande o piccola, può adottare strategie green: dalla misurazione della propria impronta di carbonio, all’uso dello smart working per ridurre gli spostamenti, fino alla semplice attenzione ai consumi energetici e alla raccolta differenziata – spiega D’Ambrosio». Green Med non è solo un evento, ma una chiamata all’azione.

Perché la sostenibilità non è una scelta del futuro, ma una responsabilità del presente.