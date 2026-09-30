Il Palazzo delle Poste di Napoli compie 90 anni

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Oggi, 30 settembre, taglia il traguardo dei 90 anni di vita il palazzo delle Poste di Napoli, uno degli edifici più iconici della città, annoverato tra i capolavori dell’architettura del Novecento sia sotto il profilo estetico che negli arredi, nel design e sotto il profilo tecnologico.

L’edificio, inaugurato nel 1936, dopo quasi un secolo di vita resta un simbolo della modernità.

Lavori di efficientamento energetico

Un contenuto di avanguardia che begli ultimi anni è stato anche interessato da lavori di efficientamento energetico: illuminazione completamente a led, riduttori di pressione per contenere i consumi di acqua, misuratori elettrici e una nuova centrale termica che sostituisce la vecchia alimentata a gas e i gruppi frigo della precedente generazione compongono una dotazione “green” che assicura un taglio significativo dell’impatto sull’ambiente e sui costi.

Ufficio Postale, Direzione Poste Sid e coworking Spazi per l’Italia

Oggi il palazzo è sede degli uffici direzionali di Poste italiane per il Sud Italia e nella grande sala al piano terra è attivo un ufficio postale che serve ogni giorno tanti cittadini italiani e stranieri. In più, nell’ottica di una continua innovazione, Poste Italiane ha deciso di dedicare circa 1000 metri quadri del palazzo al progetto “Spazi per l’Italia”, trasformandoli, nel pieno e rigoroso rispetto del valore architettonico e artistico dell’immobile, in luoghi di lavoro condivisi a disposizione di professionisti ed aziende che possano svolgere qui la loro attività in maniera flessibile.

Il nuovo coworking del palazzo delle Poste di piazza Matteotti, che ad oggi accoglie già circa 50 lavoratori, è la rappresentazione di come un gioiello architettonico del secolo scorso possa evolversi con i tempi. Di come, insomma, la tradizione possa accogliere il futuro.

I palazzi di Poste Italiane spesso sono opere d’autore, e nelle loro più diverse declinazioni artistiche e strutturali hanno rappresentato negli anni la trasformazione che il nostro Paese ha vissuto tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopo guerra. Accanto all’importante ruolo sociale che hanno rappresentato per tutte le generazioni e in ogni epoca, hanno contribuito anche dal punto di vista della cultura architettonica a delineare il contorno di una inedita modernità.