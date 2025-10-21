Impianti termici, Axa partner del Comune di Napoli

- pubblicità -

Axa S.r.l., incaricata dal Comune di Napoli, con Determinazione Dirigenziale n. 3006E_002 del 19 maggio 2025 del Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES, prosegue sul territorio le attività di accertamento dei “Rapporti di controllo di efficienza energetica” e di ispezione degli impianti termici cittadini.

Il Comune di Napoli e Axa S.r.l. intendono garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti, promuovere il risparmio energetico ed economico e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano.



Ricordiamo che, in conformità alla normativa nazionale e regionale, i cittadini, affidandosi esclusivamente a ditte manutentrici abilitate e iscritte nel Registro Comunale, sono tenuti a far controllare il proprio impianto termico secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente (DPR 74/2013 art.7 e 8).

La ditta incaricata, redige il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e provvede alla registrazione nel Catasto degli Impianti Termici comunale con il versamento del Contributo Impianti Termici (CIT), secondo le cadenze richieste dalla DGC 389/2019.

L’elenco aggiornato delle ditte abilitate è consultabile nel Registro Comunale dei manutentori/installatori, disponibile al seguente indirizzo: https://napoli.axavit.it/it/elenco-manutentori/

In vista della riaccensione degli impianti di climatizzazione invernale, Axa S.r.l. e il Comune di Napoli hanno inoltre avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una corretta manutenzione degli impianti e diffondere una maggiore consapevolezza sull’efficienza energetica e la sicurezza.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i seguenti siti web:

Comune di Napoli – Impianti termici

Axavit Napoli – Organismo di Ispezione e Controllo Impianti Termici del Comune di Napoli