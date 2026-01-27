Innovazione e sostenibilità in logistica, il caso Capri Group

- pubblicità -

Capri Group, realtà di riferimento nel panorama fashion retail con i brand Alcott e Gutteridge, ha partecipato al Workshop “Elettrificazione del trasporto e reverse logistics”, svoltosi a Napoli lo scorso 23 Gennaio 2026 presso la Sala Convegni del Polo Umanistico del CNR, CNR-ISMed. L’evento, organizzato dal Laboratorio sulla Logistica Sostenibile del CNR-ISMed in collaborazione con Università LIUC Cattaneo e SCS Consulting, con il supporto di Capri Group, Accsea e SOS Logistica, ha posto al centro del dibattito due temi strategici: l’elettrificazione del trasporto merci su strada e la gestione dei resi dell’e-commerce.

L’evento ha rappresentato un momento chiave di confronto sulle opportunità e sulle sfide di una supply chain realmente sostenibile, beneficiando dell’alto valore scientifico garantito dai contributi di CNR-ISMed, Politecnico di Milano e Università LIUC.

Nel corso della giornata, aperta dai saluti istituzionali di Gabriella Corona (Direttrice CNR-ISMed) e Mimmo De Crescenzo (Presidente ACCSEA) e moderata da Pietro Evangelista (CNR-ISMed), Capri Group ha portato la propria esperienza attraverso l’intervento dell’Ing. Vincenzo Schiavone, che ha illustrato le azioni concrete adottate dal Gruppo per la gestione dei resi. Il suo contributo si è concentrato in particolare sulla prevenzione, evidenziando come strategie mirate consentissero di risolvere le criticità alla base, ottimizzare i flussi logistici e ridurre l’impatto ambientale lungo tutta la filiera.

Sono stati inoltre approfonditi temi complessi come il progetto “Re-routing” per la gestione dei resi, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi logistici e ridurre l’impatto ambientale: Capri Group ha condiviso i propri modelli di business sostenibile, dimostrando come l’innovazione logistica possa tradursi in un reale vantaggio competitivo.

“Per Capri Group innovare significa intervenire alla radice dei processi, prevenendo le criticità e ripensando i flussi in ottica responsabile: il dialogo con il mondo accademico e con partner qualificati ci ha permesso di rafforzare una visione in cui sostenibilità e competitività hanno viaggiato insieme, trasformando l’innovazione logistica in valore per l’azienda e per l’ambiente” sottolineano Salvatore e Francesco Colella, Amministratori Delegati Capri Group.

La partecipazione al workshop ha confermato l’impegno di Capri Group verso un modello di business sempre più responsabile, in cui innovazione, efficienza e sostenibilità hanno rappresentato leve fondamentali per affrontare l’evoluzione della supply chain contemporanea.