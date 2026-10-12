Kenon sceglie energia solare per stabilimento di Arzano

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Un investimento in efficienza energetica che guarda alla sostenibilità senza trascurare le esigenze operative di uno stabilimento produttivo. È quello realizzato ad Arzano, in provincia di Napoli, da Kenon, che ha scelto di dotare la copertura del proprio stabilimento di un nuovo impianto fotovoltaico progettato e installato da Bluenergy Solution.

Con una potenza complessiva di 129,27 kWp, l’impianto è composto da 278 moduli Trina Solar Vertex S+ N-type TOPCon da 465 W, per una produzione stimata di circa 165.438 kWh nel primo anno. Un sistema pensato innanzitutto per aumentare l’autoconsumo e ridurre il ricorso all’energia proveniente da fonti tradizionali, contribuendo al tempo stesso al contenimento dei costi energetici della struttura.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’integrazione dell’impianto con la struttura esistente. Per rispettare la conformazione della copertura ed evitare perforazioni invasive, i moduli sono stati installati attraverso zavorre prefabbricate in calcestruzzo, una soluzione che consente di preservare e migliorare l’integrità del tetto mantenendo efficiente la configurazione fotovoltaica.

Piattafofma SolarEdge

Il cuore tecnologico del progetto è affidato alla piattaforma SolarEdge, con un inverter trifase con tecnologia synergy SE100K abbinato alla gamma di Ottimizzatori di Potenza S1200. Una configurazione sviluppata per massimizzare la produzione energetica e limitare le perdite, offrendo al contempo strumenti avanzati di monitoraggio e gestione dell’impianto.

A completare il sistema è una batteria SolarEdge da 102,4 kWh, dotata di sistema di raffreddamento HVAC integrato. L’accumulo permette di conservare l’energia prodotta in eccesso nelle ore di maggiore irraggiamento e renderla disponibile quando la produzione fotovoltaica diminuisce, favorendo così una maggiore continuità dell’autoconsumo.

L’energia generata viene, infatti, destinata principalmente ai consumi interni dello stabilimento, con un ulteriore impiego nella ricarica della flotta elettrica aziendale (e-fleet). Il progetto diventa così parte di una strategia più ampia, nella quale produzione da fonte rinnovabile, accumulo e mobilità elettrica vengono integrati all’interno dello stesso sistema energetico.

Secondo le stime comunicate da Bluenergy Solution, l’impianto consentirà, inoltre, di evitare circa 78.417,81 kg di CO₂ ogni anno, pari a oltre 78,4 tonnellate di emissioni annue.

Efficienza e flessibilità ma anche sicurezza

La scelta della tecnologia SolarEdge risponde, infine, non soltanto a criteri di efficienza e flessibilità, ma anche all’attenzione riservata alla sicurezza dell’impianto. Le funzionalità dedicate al monitoraggio, alla prevenzione degli incendi e alla tutela degli operatori di manutenzione e dei soccorritori rappresentano, infatti, un ulteriore elemento nella progettazione di un’infrastruttura energetica destinata a inserirsi stabilmente nel ciclo produttivo.

Guglielmo Wurzburger

Guglielmo Wurzburger, patron di Kenon insieme al fratello Giovanni, ha dichiarato: «L’installazione del nuovo impianto fotovoltaico rappresenta per Kenon una scelta concreta, che nasce dalla volontà di rendere sempre più efficiente e sostenibile il nostro modo di produrre. Per noi la sostenibilità non è un elemento separato dalla gestione dell’impresa, ma una componente sempre più importante delle nostre scelte industriali e del modo in cui guardiamo allo sviluppo dell’azienda. Abbiamo scelto di investire in un sistema capace di integrare produzione di energia, accumulo e mobilità elettrica, trasformando una parte dello stabilimento in una vera infrastruttura energetica al servizio dell’attività quotidiana. È un intervento che ci consente di intervenire in maniera più consapevole sulla gestione dei consumi, aumentando l’autonomia energetica e valorizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie».

«Ridurre i consumi da fonti tradizionali e le emissioni di CO₂ significa, per noi, coniugare responsabilità ambientale e visione industriale, ma anche lavorare su una maggiore efficienza complessiva del sistema produttivo – prosegue -. Crediamo che un’azienda debba essere capace di innovare senza perdere il legame con la propria storia e con i valori che ne hanno accompagnato la crescita. Per questo consideriamo questo investimento parte di un percorso più ampio, nel quale tecnologia, efficienza e attenzione all’ambiente possono procedere insieme. È un percorso che intendiamo portare avanti nel tempo, valutando soluzioni in grado di migliorare le performance dello stabilimento, ottimizzare l’impiego delle risorse e generare valore per l’azienda e per il territorio nel quale operiamo. Anche in questo ambito, il nostro obiettivo è guardare al futuro con concretezza, trasformando l’innovazione in uno strumento capace di rafforzare la solidità e la competitività di Kenon».

Christian Esposito, Bluenergy

Christian Esposito, CEO di Bluenergy Solution, ha dichiarato: “Per l’impianto di Kenon abbiamo scelto SolarEdge perché risponde a quelli che per noi sono punti essenziali: affidabilità e sicurezza. Bluenergy è un’azienda con un obiettivo concreto: progettare e realizzare soluzioni fotovoltaiche pensate per produrre energia, ridurre i costi e aumentare l’efficienza. Siamo una realtà giovane, ma specializzata e affidabile, con oltre 10 anni di esperienza nel settore. Stiamo crescendo in modo significativo, eppure i nostri capisaldi continuano a essere: semplicità, competenza, affidabilità ed energia (pulita)”.

“Nell’impianto di Kenon, la tecnologia di SolarEdge ci ha permesso di monitorare nel tempo le prestazioni a livello di singolo modulo. La flessibilità della soluzione ci ha aiutato ad adattare il progetto alla copertura dello stabilimento, mentre le funzionalità di sicurezza integrata contribuiscono a ridurre i rischi elettrici e a tutelare chi interviene sull’impianto. Si tratta di aspetti decisivi per un impianto destinato a supportare ogni giorno le attività produttive del cliente e a permetterci di intervenire con un programma manutentivo mirato a garantire l’eccellenza del nostro operato. Bluenergy resta al fianco dei suoi clienti anche dopo l’installazione, pertanto la scelta di prodotti di eccellenza non è che una costante che ci permette di essere “il modo migliore di prendere il sole”.

Con questo intervento, Kenon e Bluenergy Solution trasformano la copertura dello stabilimento in una vera infrastruttura energetica, capace di produrre, accumulare e utilizzare energia rinnovabile direttamente sul posto: un progetto nel quale sostenibilità ambientale, efficienza e innovazione tecnologica convergono in una soluzione concreta e misurabile.