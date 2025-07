La pizza di Johnny Take Uè è sostenibile

- pubblicità -

Coniugare tradizione gastronomica e mobilità ecologica. Nasce da questi presupposti la joint venture tra Johnny Take Uè di Giovanni Kahn della Corte, creatore del veicolo a tre ruote dotato di forno a legna nel 2012, e Atul Italia, azienda di riferimento nella produzione di veicoli elettrici compatti e sostenibili, per dare vita a un veicolo totalmente elettrico, pensato per rispondere alle esigenze dei contesti urbani e degli operatori dell’accoglienza e del commercio ambulante.

La nuova versione della pizza su tre ruote è progettata per operare in ambienti sensibili al rumore, come centri storici, resort e strutture turistiche. Le sue dimensioni contenute e la completa alimentazione elettrica lo rendono particolarmente adatto a hotel, villaggi turistici e contesti ricettivi di fascia alta, in Italia e all’estero (con particolare attenzione ai mercati mediorientali come gli Emirati Arabi Uniti).

Il mezzo è dotato di un forno per pizza ultra leggero, incluso anche in un sistema modulare itinerante recentemente aggiornato grazie al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il risultato è un veicolo performante, versatile, facilmente guidabile anche a pieno carico, senza rinunciare alla qualità della pizza napoletana tradizionale, con particolare attenzione alla tipologia “a portafoglio”.

Vendita, noleggio e progetti speciali

Johnny Take Uè resta fedele al suo core business: la vendita e il noleggio di veicoli food, anche in versione completamente personalizzabile in termini di branding, colori e allestimenti. L’azienda offre soluzioni chiavi in mano per imprenditori, chef itineranti ed eventi.

Parallelamente, il marchio ha esteso le sue attività anche alla ristorazione in sede fissa, con un progetto di pizzerie in edizione limitata ispirate alle botteghe artigiane napoletane. Ogni punto vendita è affidato a Maestri Pizzaioli Napoletani, in un’ottica di eccellenza e coerenza con i valori del brand.

Tradizione e innovazione, in un veicolo sostenibile

Questa collaborazione rappresenta una sintesi tra innovazione tecnologica e cultura gastronomica, offrendo agli operatori dello street food e dell’hospitality una soluzione concreta, moderna e sostenibile. La joint venture tra Johnny Take Ue’ e Atul Italia apre così nuovi scenari per l’utilizzo professionale dell’ape pizza in contesti italiani e internazionali, nel rispetto dell’ambiente e delle normative sulle emissioni.