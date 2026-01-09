La Sostenibilità nelle strutture ricettive, convegno a TuttoHotel martedì 13

Convegno organizzato dal Consorzio Facitaly durante Tutto Hotel 2026, sulla Sostenibilità nelle strutture ricettive, martedì 13 gennaio dalle ore 10.30 alle 11.30.
TuttoHotel 2026, il prestigioso evento dedicato all’Hospitality si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, Facitaly Global Service sarà presente nello stand n° 81-82 da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con ingresso da Piazzale Tecchio.
Link registrazione TuttoHotel: VISITATORI – TuttoHotel
PROGRAMMA CONVEGNO
La Sostenibilità nelle strutture ricettive: la sfida delle Imprese e dei Fornitori
martedì 13 gennaio dalle ore 10.30 alle 11.30
Temi e relatori del convegno:
“Il Global Service sostenibile: offrire impianti e servizi ecosostenibili”
Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Isola di Capri
Michele Coppola Area manager Facitaly Global Service
Saluti istituzionali
Antonella Venezia Presidente ADI Campania
“Tecnologie, efficientamento e incremento del fatturato”
Salvatore Cozzolino Architetto, ADI Campania
“Strategie per il risparmio energetico: utilizzare i LED non basta”
Veronica Abbate Designer Illuminotecnica, ADI Campania
“Finanza agevolata per l’hospitality: hotel + fornitori, un’unica filiera di investimenti”
Emilio della Penna Dottore Commercialista
“Tessile e Sostenibilità”
Marco Gastaldi CEO Tessitura Gastaldi
“Digital Hospitality
Strumenti e trend tecnologici per l’evoluzione del settore turistico-alberghiero”
Francesco Castagna CEO della SMS Engineering
“Saluti Istituzionali”
Matteo Nevi Direttore Generale Assosistema Confindustria
