LTS Expo Napoli 2026: Idee Circolari ETS è ESG Partner dell’evento

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LTS Expo Napoli annuncia ufficialmente la partnership con il laboratorio culturale Idee Circolari ETS, che ricoprirà il ruolo di ESG Partner per la prossima edizione del Salone della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi, in programma a Napoli, dal 16 al 18 ottobre 2026, presso la Mostra d’Oltremare.

Piattaforma di confronto, formazione e cultura d’impresa

La collaborazione nasce dalla volontà congiunta di trasformare LTS Expo Napoli in una vera e propria piattaforma di confronto, formazione e cultura d’impresa.

L’obiettivo è porre le tre dimensioni della sostenibilità (economica, sociale e ambientale) e l’innovazione al centro delle profonde trasformazioni che stanno attualmente ridefinendo la logistica, i trasporti e i servizi nell’intera area del Mediterraneo.

Angioletto de Negri

“Con LTS Expo Napoli – afferma Angioletto de Negri, Amministratore di Progecta – vogliamo offrire alle imprese molto più di una semplice vetrina espositiva, ma un vero e proprio hub strategico. La partnership con Idee Circolari ETS è fondamentale per questo percorso, perché ci permette di fornire agli operatori gli strumenti culturali e operativi necessari per affrontare il futuro. Oggi, integrare le tre dimensioni della sostenibilità nei processi logistici è l’unica via per rimanere competitivi sul mercato”.

Vincenzo La Croce

“Siamo orgogliosi – aggiunge Vincenzo La Croce, Presidente di Idee Circolari ETS – di essere l’ESG Partner di un evento così strategico per l’intero bacino del Mediterraneo. Il nostro laboratorio culturale lavora per dimostrare che i criteri ambientali e sociali non devono essere subìti come un vincolo burocratico, ma come essi rappresentino una opportunità di sviluppo. Nel corso di LTS Expo Napoli, guideremo le imprese a comprendere come un approccio sostenibile possa ottimizzare l’intera supply chain, trasformandosi in una formidabile leva di innovazione e crescita per il business”.

Rendicontazione di sostenibilità requisito fondamentale per le imprese

Infatti, oggi, per le PMI del settore logistico, la rendicontazione di sostenibilità ha superato la dimensione del mero adempimento normativo. È diventata un requisito operativo fondamentale, un criterio imprescindibile sempre più richiesto da banche, grandi committenti e gruppi leader di filiera. Grazie a questa partnership strategica, LTS Expo Napoli e Idee Circolari ETS lavoreranno insieme per guidare il comparto verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili ed efficienti, ospitando momenti di approfondimento decisivi per le imprese e gli operatori:

Convegno inaugurale sul tema “Napoli Forum Logistica Mediterranea – Nuovi equilibri e nuove rotte. Il Mediterraneo baricentro strategico della logistica globale: ZES Unica e Napoli al centro delle nuove connessioni, tra Intelligenza Artificiale e sostenibilità”, focalizzato sulla geopolitica dei flussi, le opportunità offerte dalla ZES Unica, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e lo sviluppo delle nuove rotte per la logistica globale.

Workshop “ESG: da obbligo a leva di sviluppo e innovazione”: curato direttamente da Idee Circolari ETS, sarà una sessione operativa dedicata all’integrazione dei criteri ESG nella gestione della supply chain. Offrirà un confronto pratico su come trasformare i parametri ambientali, sociali e di governance in un autentico vantaggio competitivo.

Survey: nel corso della fiera, il team di Idee Circolari ETS effettuerà una sondaggio con l’obiettivo di valutare l’approccio ai temi ESG degli operatori logistici presenti a LTS Expo Napoli 2026. Attraverso un breve questionario mirato, lo studio si propone di analizzare conoscenze, sensibilità e comportamenti per misurare l’effettiva integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità nelle pratiche aziendali.