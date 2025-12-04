Make Something Week, sabato 6 con Greenpeace

- pubblicità -

Torna la “Make Something Week”, una giornata interamente dedicata al consumo sostenibile, per ripensare il nostro stile di vita oggi incentrato su un iperconsumo di risorse e prodotti, sulla logica dell’”usa e getta” e dell’accumulazione che spazia dalla moda all’alimentazione, dalla tecnologia al settore automobilistico.

L’obiettivo della MSW é di promuovere l’autoproduzione, alimentare il fai da te, fornire suggerimenti pratici e stimolare l’ingegno con il riciclo creativo, in un’ottica di condivisione del sapere in cui ciascuno può reinventarsi attingendo alle conoscenze e alle esperienze degli altri, nonché contribuire sensibilmente ad un’inversione di rotta dell’attuale sistema consumistico che ci porta a produrre e consumare più di quanto abbiamo bisogno e ad utilizzare illimitatamente le risorse della nostra amata Madre Terra che sono, invece, fisicamente limitate, e di cui é indispensabile avere cura.

A partire dalle ore 10.00 presso la cooperativa sociale “L’Orsa Maggiore Bistrot & Factory”, sita all’ex base NATO di Bagnoli, si svolgeranno workshop di autoproduzione, consigli su come riutilizzare ciò che – solo a prima vista! – ci sembra da buttare e su come donargli una nuova vita, nonché esempi di pratiche virtuose per ridurre il consumo di plastica.

Vogliamo risvegliare lo spirito di collaborazione e la possibilità di “fare insieme”, ricordandoci come sia molto più gratificante e gioioso il processo di creare qualcosa con ciò che abbiamo a disposizione rispetto al mero acquisto e consumo passivo, nonché aprire uno spazio di riflessione sull’importanza di limitare lo spreco di risorse, materie prime e prodotti e di imparare a vivere con ciò che é per noi veramente essenziale; a cominciare dalla possibilità di amare e rispettare il pianeta che ci ospita e poterlo fare in comunità. Insieme.

Contatti: Peperna Giorgio Referente del Gruppo Locale di Napoli, 3272038072

—

Instagram, TikTok, YouTube I nostri Social: Facebook