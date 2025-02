Materia Viva Experience, viaggio immersivo nel mondo dei RAEE

- pubblicità -

Una mostra immersiva per permettere a cittadine e cittadini di tutte le età di esplorare in modo innovativo il mondo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e riflettere sul proprio rapporto con la tecnologia e l’ambiente. È Materia Viva Experience, ideata dal Consorzio Erion WEEE, concept e realizzazione di Studeo Group: un viaggio straordinario che arriverà per la prima volta a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 26 al 31 maggio 2025, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium, grazie al supporto di Asia Napoli.

La mostra dedicata ai RAEE permetterà ai visitatori di immergersi con tutti e cinque i sensi nel tema del corretto conferimento e del riciclo di questi rifiuti, comprendendo appieno gli impatti ambientali e l’importanza della loro corretta gestione nell’ottica del raggiungimento di una vera Economia Circolare. L’evento durerà sei giorni, il doppio rispetto al Green Med Expo (28-30 maggio), e sarà aperto alle scuole, ai visitatori del Green Med e ai cittadini, che saranno invitati a partecipare attivamente accettando la “sfida” degli organizzatori: portare vecchie Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al punto di raccolta per i piccoli RAEE, installato per l’occasione alla Mostra d’Oltremare.

Inoltre, in uno spazio dedicato accanto alla mostra immersiva, le scuole saranno coinvolte, su iniziativa di Asia Napoli, in momenti di formazione sui RAEE, con particolare attenzione al progetto Educambiente.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione dei RAEE. Secondo il Centro di Coordinamento RAEE, nel 2024 in Italia sono state trattate 356mila tonnellate di rifiuti tecnologici, pari al 30% dell’immesso a consumo medio, registrando un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Un leggero trend positivo, che però tiene il Paese lontanissimo dal target del 65% imposto dall’Unione Europea.

Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, il più importante Consorzio di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia nel settore dei RAEE, afferma:

“Siamo felici di partecipare per il secondo anno al Green Med Expo & Symposium, un evento che richiama un pubblico sempre più vasto, in particolare tra i giovani studenti. Portare per la prima volta a Napoli Materia Viva Experience rappresenta per noi un’occasione unica per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei RAEE per una concreta transizione all’economia circolare. Parliamo di rifiuti che sono una vera e propria “miniera urbana”, poiché oltre a ferro, rame, alluminio e plastica contengono, seppur in piccole quantità, importanti Materie Prime Critiche e Terre Rare. Questi elementi sono cruciali per l’industria moderna: per questo è fondamentale raccogliere e riciclare correttamente i RAEE. Senza dimenticare che gli apparecchi elettronici contengono anche sostanze inquinanti che, se disperse o non trattate correttamente, possono provocare gravi danni all’ambiente”.

Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli, main sponsor dell’iniziativa, sottolinea: “Asia Napoli sarà presente alla mostra itinerante con un percorso educativo e informativo dedicato al recupero dei RAEE. Stiamo avviando importanti progetti di raccolta a partire dalle scuole e garantendo punti di conferimento per i rifiuti tecnologici in tutta la città. Questi sono passi fondamentali per proteggere l’ambiente dagli inquinanti pericolosi”.