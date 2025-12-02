Mobilità connessa e integrata, MOST Napoli

- pubblicità -

“Piattaforma nazionale per la mobilità connessa e integrata” è il tema dell’evento in programma martedì 2 dicembre, alle 10, al Palacongressi della Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’iniziativa è organizzata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di coordinatore dello Spoke 7 del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST, e riunisce rappresentanti istituzionali, esperti europei, centri di ricerca e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie CCAM – MOBILITÀ COOPERATIVA CONNESSA E AUTOMATIZZATA.

La mattina sarà dedicata al confronto tecnico e istituzionale sulle attività dello Spoke 7 e sulle prospettive della mobilità connessa. Nel pomeriggio è prevista una sessione DEMO, realizzata in interazione con la flagship progettuale CCAM4Italy, che proporrà alcune dimostrazioni in condizioni reali tra Mostra d’Oltremare, Tangenziale di Napoli e SS.7 Quater Domiziana.

Tra i partecipanti interverranno: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, Stefano Riazzola, Capo Dipartimento Trasporti e Navigazione, Vice Capo di Gabinetto MIT, Paolo Casalino, Direttore Generale per l’innovazione le PMI e il Made in Italy-MIMIT, Paola Carrea, Direttore Generale di UnipolTech, e Valter Brasso, Presidente & CEO di Teoresi 5.p.A.

Al seguente link il programma completo.