Mobilità sostenibile, incontro in Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Un’occasione concreta per scoprire e partecipare a sperimentazioni sul campo, in ambienti reali: tecnologie, sperimentazioni e visioni condivise per costruire l’ecosistema italiano della mobilità sostenibile.

Mercoledì 18 giugno, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, lo Spoke 7 del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST, coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, presenta CCAM4Italy – Mobilità connessa, sicura e sostenibile: un momento di confronto e dimostrazione pubblica sulle tecnologie Cooperative Connected and Automated Mobility (CCAM) sviluppate all’interno delle attività progettuali sostenute dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi del PNRR.

L’iniziativa intende raccontare, con taglio operativo e scientifico, il lavoro congiunto di enti pubblici, università, centri di ricerca, grandi imprese e PMI nell’ambito dello Spoke 7, dedicato in particolare alle infrastrutture digitali e abilitanti per la mobilità intelligente e automatizzata.

L’apertura dei lavori sarà affidata al professor Cino Bifulco, coordinatore dello Spoke 7, affiancato dal rettore Matteo Lorito e dal professor Francesco Pirozzi, direttore del DICEA della Federico II. Interverranno anche rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui Tullio Ferrante, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Cosenza, Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, e Remo Minopoli, Presidente della Mostra d’Oltremare.

La prima tavola rotonda, moderata dal direttore generale di MOST Gianmarco Montanari, vedrà confrontarsi Mario Nobile (AGID), Sergio Moschetti (MIT – Vigilanza concessioni autostradali), Luigi Massa (Tangenziale di Napoli), Simonetta Sada (TIM Enterprise), Luigi Carrarini (ANAS), Andrea Manfron (Autostrade per l’Italia), Luca Felletti (Intesa Sanpaolo), Gaetano Fusco (Sapienza Università di Roma), Luca Beccastrini (FS Italiane).

Al centro dell’agenda i Progetti dei Bandi a Cascata (BAC) dello Spoke, affidati con procedure aperte dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. I risultati intermedi dei progetti saranno dimostrati e raccontati nelle loro interazioni con la flagship progettuale CCAM4Italy, finalizzata a coordinare attività di sperimentazione in contesti reali nell’Area Metropolitana di Napoli. Le soluzioni sviluppate puntano a ridurre l’impatto ambientale, migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare la gestione dei flussi di traffico attraverso dati, algoritmi e infrastrutture intelligenti. Una tavola rotonda con rappresentanti istituzionali, esperti tecnici e scientifici coinvolti nei progetti CCAM approfondirà aspetti normativi, ingegneristici e digitali connessi allo sviluppo di ecosistemi collaborativi su scala nazionale. Una riflessione sul ruolo della conoscenza condivisa e dell’innovazione aperta per far evolvere il sistema Paese nel segno della sostenibilità.

Durante la sessione DEMO Pitch, i partner strutturati dello Spoke 7 – Almaviva, Autostrade per l’Italia, CNR-STEMS, Teoresi Group, UnipolTech, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Roma Sapienza in sinergia con progetti selezionati nell’ambito dei BAC – tra cui TIM Enterprise, Università degli Studi dell’Aquila, Eagleprojects, South Engineering, AIDA Innovazione, Xenia Progetti, Cantieri del Mediterraneo – presenteranno soluzioni in fase avanzata di test, capaci di generare ricadute su larga scala nel settore della mobilità intelligente, introducendo le sperimentazioni che il pubblico potrà toccare con mano nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, la sessione DEMO offrirà una panoramica dal vivo delle tecnologie sviluppate. Un momento immersivo, aperto anche al confronto diretto con gli sviluppatori e le aziende, per valorizzare la sperimentazione in ambienti reali come leva concreta per la trasformazione della mobilità urbana e interurbana.

IL PROGRAMMA: https://ccam4italy.unina.it/evento-18-giugno/

L’evento è gratuito, previa registrazione.