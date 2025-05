Napoli eccellenza di efficienza energetica e sostenibilità

- pubblicità -

Per mettere al primo posto l’obiettivo dell’efficienza energetica a livello locale, è necessario agire su più fronti: nelle scelte di pianificazione urbanistica, in quelle relative ai sistemi di mobilità e nella promozione di adeguate politiche di riqualificazione edilizia.

È quanto emerso durante il workshop “Il principio dell’Energy Efficiency First applicato alle politiche energetiche locali”, che si è tenuto nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo. Organizzato dall’Enea in collaborazione con il Comune, l’evento ha rappresentato un’occasione per costruire un dialogo concreto tra amministratori, mondo della ricerca e professionisti del settore.