Nasce Zucchetti Ambiente

Il Gruppo Zucchetti, top player italiano sul mercato ICT nazionale, consolida il proprio impegno nei servizi digitali a supporto della transizione ecologica con la trasformazione della controllata NICA in Zucchetti Ambiente, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali per il settore ambientale e, in particolare, per la gestione dei rifiuti.

La nuova società si inserisce nella strategia di Zucchetti volta a offrire soluzioni digitali sempre più integrate per supportare imprese, utilities ed enti pubblici nella gestione operativa, amministrativa e di compliance ambientale. Un ambito in cui la crescente complessità regolatoria – dalla tracciabilità dei rifiuti alla rendicontazione ambientale, passando per la disciplina ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) – richiede strumenti informatici affidabili, scalabili e costantemente aggiornati.

La nascita di Zucchetti Ambiente, formalizzata nei giorni scorsi, porta a compimento il processo di integrazione delle risorse del Gruppo Zucchetti partito nel 2018 con l’acquisizione di NICA, software house napoletana leader sul mercato dei sistemi ERP per il waste management con un fatturato che nel 2025 ha superato i 10 milioni di euro. Con il successivo ingresso nel capitale della software house milanese Softline e della omologa bolognese Rifiutoo, Nica ha arricchito il proprio patrimonio di competenze tecniche e verticali sui fronti dei servizi informatici per la compliance ambientale arrivando a gestire oltre 3.000 clienti. Nel mese di giugno 2025 la software house napoletana è diventata al 100% di proprietà di Zucchetti e il 16 dicembre scorso ha completato l’operazione con il cambio di ragione sociale e il rebranding da Nica a Zucchetti Ambiente.

“Abbiamo completato un percorso partito nel 2018 con l’obiettivo di rafforzare il presidio del Gruppo Zucchetti in un mercato in forte trasformazione, spinto dall’innovazione normativa, dalla digitalizzazione dei processi e dagli obiettivi europei di economia circolare. Fattori che nell’ultimo anno hanno trovato un punto di convergenza nell’avvio del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRi (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) che a regime arriverà a coinvolgere circa 300mila imprese, di ogni dimensione. Grazie al know how ultratrentennale della nostra azienda, arricchito dalle competenze di soggetti autorevoli come Softline e Rifiutoo, la società appena nata è già pronta a giocare da protagonista le sfide ambiziose della doppia transizione ecologica e digitale”, ha dichiarato Giovanni Paone, amministratore unico di Zucchetti Ambiente.

Il Gruppo Zucchetti punta così a valorizzare un’offerta verticale capace di rispondere alle esigenze specifiche degli operatori del settore, integrando i sistemi di gestione dei rifiuti con le piattaforme ERP, le soluzioni di controllo dei processi e gli strumenti di analisi dei dati già presenti nell’ecosistema Zucchetti. L’operazione conferma il ruolo di Zucchetti come principale software house italiana e come attore industriale sempre più coinvolto nello sviluppo di servizi digitali a supporto della transizione ecologica, in un contesto in cui innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sono destinate a convergere in modo strutturale.

“Il valore aggiunto di scegliere Zucchetti è proprio quello di poter disporre di soluzioni ERP di tipo ‘orizzontale’ già integrate con quelle “verticali” per specifici settori, in modo tale da gestire in un unico sistema tutti i processi fiscali, contabili, amministrativi e gli aspetti ‘core’ dell’azienda, come quelli relativi al Waste Management per i quali è disponibile la piattaforma applicativa di Zucchetti Ambiente. Il nostro obiettivo è di arricchire ulteriormente l’offerta per questo mercato non solo con funzionalità di intelligenza artificiale, ma anche con ulteriori soluzioni in tema di asset management e sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Giorgio Mini, vicepresidente e responsabile area ERP di Zucchetti.