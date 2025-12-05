Natale al Polo di Sostenibilità Ambientale

- pubblicità -

Il Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio è pronto ad accendere la magia delle feste con un calendario di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati di buone pratiche. “Natale al Polo è tutta un’altra storia” non è solo un claim, ma l’invito a vivere un mese di esperienze che uniscono creatività, gusto, solidarietà e attenzione all’ambiente.

Un calendario speciale, come spiega Giulio Iocco, project manager del Polo della Sostenibilità Ambientale: “Al Polo della Sostenibilità Ambientale presentiamo un calendario di eventi che lancia un messaggio chiaro: dicembre è un mese di festa, ma anche un mese in cui gli sprechi aumentano.

Il nostro messaggio, invece, resta immutato: sostenibilità, riciclo, condivisione, solidarietà umana e ambientale – anche a Natale, sempre. Vogliamo dimostrare che le feste possono essere un momento di gioia senza perdere di vista il rispetto per le persone e per il pianeta”.

Il mese si apre con due laboratori pensati per i più piccoli, che potranno realizzare palline e decorazioni utilizzando materiali riciclati e argilla, scoprendo così il valore del riuso.

Durante l’attività, il 6 e il 7 dicembre, sarà possibile partecipare al progetto del regalo sospeso: chi lo desidera potrà portare un dono incartato da appendere all’albero, un gesto semplice ma capace di portare calore e sorrisi.

Il 12 dicembre torna l’appuntamento con la cucina responsabile. I bambini impareranno a preparare ricette delle feste scoprendo come gusto e sostenibilità possano convivere perfettamente. Un’occasione per avvicinare i più piccoli a scelte alimentari consapevoli, divertendosi.

Il Polo propone due serate dedicate a degustazioni guidate, bollicine e percorsi sensoriali. Il 13 dicembre la giornata si divide in due momenti: al mattino passeggiata d’inverno fino alla Riserva dell’Alto Tirone, al pomeriggio degustazione con Sorsi di Vino a cura del sommelier Luca Giordano. Il 18 al Polo della Sostenibilità brindisi con tutti gli amici che hanno condiviso questi mesi di intense attività di condivisione.

Per restare aggiornati sul programma e sulle sorprese in arrivo, è possibile seguire i canali ufficiali del Polo della Sostenibilità Ambientale