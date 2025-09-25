Ogni anno si sprecano 2 mesi di spesa

“La riduzione dello spreco alimentare passa da azioni semplici, quotidiane e condivise” prosegue Mirco Cerisola. “I risultati raggiunti in Italia in soli sei anni dimostrano la forza di una community unita da un obiettivo comune: trasformare il cibo che rischierebbe di andare sprecato in valore per le persone, le imprese e il Pianeta. Per dare un’idea, è come se metà della popolazione italiana avesse evitato di sprecare un pasto. Oppure, è come se tutti i tifosi presenti a 362 partite sold-out di Inter-Milan allo Stadio Giuseppe Meazza avessero salvato una Surprise Bag. Un risultato davvero enorme, che rappresenta per noi uno stimolo a continuare a crescere e innovare, affinché ridurre lo spreco diventi un’abitudine sempre più diffusa e consolidata.”.