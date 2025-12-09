Passeggiate immersive nel Bosco di Capodimonte

- pubblicità -

L’Associazione Premio GreenCare avvia nel Real Bosco di Capodimonte un ciclo di passeggiate immersive sensoriali gratuite, pensate per favorire una riconnessione consapevole con la natura e con le specificità culturali e botaniche del giardino storico napoletano. Gli appuntamenti si svolgeranno con cadenza mensile fino a giugno 2026.

La prima esperienza è in programma domenica 21 dicembre 2025 e avrà come titolo “Da Matilde Serao a Marisa Albanese tra pungitopo e alberi secolari”, per ricordare due protagoniste della cultura napoletana.

Matilde Serao, con il testo “La leggenda di Capodimonte”, e Marisa Albanese, con l’installazione site specific “Massi Erratici”, avevano infatti eletto il Real Bosco di Capodimonte quale luogo di ispirazione e di ricerca, testimoniandone la forza narrativa, simbolica e propulsiva. Il punto di ritrovo è fissato alla Stufa dei Fiori, luogo di partenza del percorso. La passeggiata durerà circa un’ora e mezza, sono previsti due turni con inizio alle ore 9.30 e alle ore 11.30.

“L’iniziativa intreccia la dimensione naturalistica del bosco con quella letteraria e artistica. Il Real Bosco diventa così un luogo ponte, dove il mito di Serao e la materia di Albanese dialogano senza bisogno di parole. Qui, la leggenda si intreccia al trauma, l’immaginazione alla memoria, la poesia alla rovina. E il visitatore, avanzando lentamente lungo i sentieri verdeggianti di pungitopo e ciclamini selvatici, sotto le chiome degli alberi, non osserva soltanto: ascolta, tocca, attraversa. Si scopre che anche una passeggiata può diventare un rito di riconnessione: con la terra, con il passato, con ciò che resta e ciò che continua a nascere”, spiega Benedetta de Falco, presidente Greencare. “Il Real Bosco raccontato da Serao e l’opera site specific di Albanese raccontano una Napoli che non smette mai di trasformarsi: una città dove niente resta fermo, né la vegetazione, né le storie né le pietre”.

A condurre i gruppi sarà Francesca Battista, guida ambientale escursionistica, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario dedicato all’ascolto, all’osservazione e al coinvolgimento dei sensi. Il percorso si snoderà tra la vegetazione del Real Bosco, con sosta davanti al canforo monumentale del Giardino dei Principi, per poi raggiungere l’Emiciclo della Porta di Mezzo con una esplorazione di una piccola radura fitta di vegetazione, fino all’area che ospita l’opera “Massi Erratici”.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, inviando una e-mail a segreteria@premiogreencare.org.