Pm10, ordinanza sindacale

A seguito di comunicazione da parte dell’ARPAC dicome previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di qualità dell’aria, a tutela della pubblica e privata incolumità e per la salute umana il Comune ha l’obbligo di

L’ordinanza prevede, pertanto, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024 i seguenti divieti:



DIVIETO di combustione all’aperto anche per abbruciamento di residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi di legna accatastata;

DIVIETO di utilizzo generatori a biomasse per gli impianti termici a legna e a pellet con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

DIVIETO per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.