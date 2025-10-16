PNRR e Comunità Energetiche Rinnovabili, webinar Anea martedì 21

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Webinar gratuito:

“Gli Incentivi del PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili”

Martedì 21 ottobre 2025 – ore 10:00 – 12:30

>>>Piattaforma ZOOM<<<

Nell’ambito del progetto RENOSS, iniziativa del MASE in collaborazione con la RENAEL di cui l’ANEA fa parte, si vuole promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

RENOSS è la prima rete nazionale di One Stop Shop (OSS), sportelli fisici territoriali aperti al pubblico, il cui obiettivo è quello di promuovere e supportare lo sviluppo delle CER su tutto il territorio italiano.

Il webinar rappresenta un’importante occasione per presentare gli OSS e per dare informazioni sulle agevolazioni dedicate alla costituzione e allo sviluppo delle CER.

Verranno illustrate quali possano essere le opportunità per le Piccole e Medie Imprese del territorio, come usufruire dei finanziamenti del PNRR e le modalità tecnico-amministrative per la realizzazione delle CER.

Verrà anche evidenziato come le CER possano essere un importante strumento per lo sviluppo socio-economico dei territori e incisive per la decarbonizzazione e per la diffusione delle energie sostenibili.

Per maggiori informazioni, clicca qui

Per registrarsi e ricevere il link di partecipazione: clicca qui

Scarica il programma

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE