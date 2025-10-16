PNRR e Comunità Energetiche Rinnovabili, webinar Anea martedì 21

- pubblicità -

Webinar gratuito:

“Gli Incentivi del PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili”

Martedì 21 ottobre 2025 – ore 10:00 – 12:30

>>> Piattaforma ZOOM<<<

Nell’ambito del progetto RENOSS, iniziativa del MASE in collaborazione con la RENAEL di cui l’ANEA fa parte, si vuole promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).



RENOSS è la prima rete nazionale di One Stop Shop (OSS), sportelli fisici territoriali aperti al pubblico , il cui obiettivo è quello di promuovere e supportare lo sviluppo delle CER su tutto il territorio italiano.



Il webinar rappresenta un’importante occasione per presentare gli OSS e per dare informazioni sulle agevolazioni dedicate alla costituzione e allo sviluppo delle CER.



Verranno illustrate quali possano essere le opportunità per le Piccole e Medie Imprese del territorio, come usufruire dei finanziamenti del PNRR e le modalità tecnico-amministrative per la realizzazione delle CER.



Verrà anche evidenziato come le CER possano essere un importante strumento per lo sviluppo socio-economico dei territori e incisive per la decarbonizzazione e per la diffusione delle energie sostenibili.

Per maggiori informazioni, clicca qui

Per registrarsi e ricevere il link di partecipazione: clicca qui

Scarica il programma