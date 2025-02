Porta a porta, Napoli differente nel cuore

- pubblicità -

Lunedì 10 febbraio alle 10.30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore al Verde e alla Salute Vincenzo Santagada presenteranno alla stampa “Napoli Differente nel Cuore”, il nuovo programma di servizi ‘porta a porta’ dedicato alle strade del centro di Napoli con l’obiettivo di semplificare le attività di raccolta differenziata e migliorare ulteriormente il decoro urbano.

Un calendario porta a porta unificato per le aree del centro città e nuovi servizi per le attività commerciali e di ristorazione. Il programma è organizzato dal Comune di Napoli e Asia Napoli S.p.A. in collaborazione col Consorzio nazionale imballaggi CONAI.

Saranno presenti inoltre: l’Amministratore Unico di Asia Napoli S.p.A., Domenico Ruggiero; il Vicedirettore del Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI, Fabio Costarella; il Presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato; Il Direttore tecnico – operativo di Asia Napoli S.p.A., Paolo Stanganelli.