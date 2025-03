Poste Italiane premiata ancora per la sostenibilità

- pubblicità -

Poste Italiane si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio “Bilancio di Sostenibilità” nella categoria Grandi aziende. ll riconoscimento è stato ottenuto per la qualità della rendicontazione non finanziaria e per l’applicazione dei principi di sostenibilità integrale Esg (ambientale, sociale e di governance) nelle attività di business e nei processi aziendali.

Per la quarta edizione del Premio, promosso da Corriere della Sera Buone notizie in collaborazione con il partner tecnico NeXt, Nuova economia per tutti Aps Ets, sono state valutate tutte le tipologie di rendicontazione non finanziaria ufficiali, con un focus specifico sul bilancio di sostenibilità per le aziende, con l’obiettivo di incentivare la comunicazione trasparente, chiara ed efficace sulle strategie di sostenibilità realizzate con la partecipazione degli stakeholder.

Il rispetto e l’adozione dei principi di sostenibilità, integrati nelle strategie di business, rappresentano una priorità di Poste Italiane, che contribuisce allo sviluppo sostenibile del Paese. A questo fine, l’azienda ha adottato un modello di business di medio-lungo termine che colloca l’innovazione e la sostenibilità al centro di tutte le strategie del Gruppo. Poste Italiane contribuisce alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio riducendo le emissioni nelle operazioni commerciali previste dal Piano Industriale, supportando l’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

L’edizione 2025 del Premio ha visto la partecipazione di 231 imprese, di cui 115 grandi aziende, 76 medie e 40 piccole attive in18 macro-settori economici.