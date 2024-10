Punta Campanella, educazione ambientale in barca per le scuole

- pubblicità -

Escursioni in barca per gli studenti della penisola sorrentina per scoprire le meraviglie dell’Amp Punta Campanela e l’importanza di tutelare un’area protetta ricca di storia e biodiversità. Ad ottobre la motobarca “Scorfanella” è impegnata in attività di educazione ambientale con le scuole del territorio. Una preziosa opportunità per tanti bambini e ragazzi di conoscere l’ambiente marino, la biodiversità, le fragilità del mare e l’importanza di tutelarlo.

L’iniziativa, che è già partita con scuole dei comuni di Positano e Sant’Agnello, durerà, tempo permettendo, fino al 30 ottobre. Si svolge a bordo della motobarca Scorfanella, capienza 50 posti. Previste anche ricerche sulle microplastiche in mare con gli studenti che potranno seguire anche questi aspetti del monitoraggio marino.

” Abbiamo restituito un bene alla collettività e lanciato un servizio per alunni e cittadini della penisola sorrentina-sottolinea il Direttore dell’Amp Punta Campanella, Lucio De Maio- La Scorfanella giaceva ormai semi abbandonata in un rimessaggio e non senza un grande sforzo economico siamo riusciti a renderla nuovamente operativa, offrendo opportunità di conoscenza e divulgazione delle meraviglie di Punta Campanella, di sensibilizzazione ambientale direttamente in mare alle nuove generazioni e non solo. Tutte attività previste da statuto dell’Ente. La Scorfanella non è un business, non svolge attività in concorrenza con nessuno, è un bene pubblico che dà a tutti l’opportunità di conoscere da vicino l’ambiente dell’Amp Punta Campanella. E la conoscenza è il primo passo per la tutela. Il servizio naturalmente ha un costo-conclude il Direttore- e i prezzi dell’escursione servono solo a coprire queste ingenti spese”.

“L’escursione a bordo della Scorfanella tocca diverse zone dell’area marina protetta. Zone di grande importanza per biodiversità, storia, archeologia- dichiara Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella. Siti preziosi da far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni per far comprendere l’assoluta necessita di tutelarli. Il Vercece, la Baia di Ieranto, Punta della Campanella, Crapolla, Li Galli, Tordigliano, la Regina Giovanna, alcune delle meraviglie naturali al centro delle nostre visite guidate. Un modo per aprire e far conoscere il Parco a tanti ragazzi e cittadini. Attività di educazione ambientali direttamente in barca, rese possibile solo grazie al grande impegno e sacrificio che abbiamo messo per rendere la Scorfanella un asset importante per l’Amp e tutto il territorio”.