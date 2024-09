Raccolta differenziata, parte sperimentazione con cassonetti smart

- pubblicità -

Da lunedì 23 settembre ASIA procederà ad installare, in sostituzione degli attuali contenitori della RSU di piazza Santa Maria degli Angeli, i primi cassonetti informatizzati per la raccolta differenziata che saranno dedicati alle sole utenze delle seguenti strade: vico Santo Spirito, via G. Serra, piazzetta Carolina.

Sarà pertanto prevista una comunicazione “porta a porta” per trasmettere le necessarie informazioni e saranno assegnate ad ogni utenza due schede personalizzate, necessarie per l’apertura e il conferimento dei rifiuti differenziati.

Inoltre dal 23 al 27 settembre, dalle 09.00-16.00, verrà posizionato in piazza S.M. degli Angeli, un infopoint per istruire i cittadini al corretto utilizzo delle attrezzature, oltre a fornire una biopattumiera ed un rotolo di sacchi biodegradabili per la raccolta dell’organico.

Per evitare l’abbandono dei rifiuti nei pressi dei cassonetti da parte dei cittadini non abilitati all’utilizzo delle nuove attrezzature, la Polizia locale e la prima Municipalità affiancheranno comunicatori ed ispettori ambientali nelle giornate di avvio del servizio.

“Come Municipalità 1, abbiamo colto la possibilità data dal Comune ed Asia ed abbiamo lavorato tanto affinché il progetto di raccolta intelligente partisse, in fase sperimentale, proprio sul nostro territorio. Insieme al nostro Assessore all’Ambiente Alberto Ruffolo e Giovanni Caselli, presidente della commissione ambiente della Municipalità, abbiamo individuato le strade da coinvolgere, effettuato diversi sopralluoghi con Asia, Ufficio tecnico e polizia locale per capire la fattibilità del posizionamento delle attrezzature. Ringrazio il Sindaco Manfredi e l’assessore Santagada per questa opportunità. Ovviamente affinché ci sia il successo della sperimentazione abbiamo necessità della collaborazione della cittadinanza coinvolta ed è per questo che saremo in strada insieme al personale Asia per sensibilizzare e supportare i nostri concittadini durante tutta la settima prevista per l’ informazione ed il rilascio delle schede”, così la presidente della I Municipalità Giovanna Mazzone.