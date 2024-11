Raee, educazione civica a cura di Ecolamp

- pubblicità -

Il Consorzio nazionale Ecolamp, anche per quest’anno scolastico, promuove le iniziative didattiche ‘Raccogliamo Valore’ e ‘Facciamo Luce’, due strumenti innovativi a disposizione dei docenti di tutte le scuole italiane di primo e secondo grado per trasformare l’educazione civica in un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Si tratta di percorsi educativi creati ad hoc, con lezioni on e offline su una piattaforma digitale dedicata e una mind-map interattiva volta a guidare studenti e studentesse nell’approfondimento dei temi legati alla sostenibilità ambientale e al corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), favorendo così un approccio più consapevole all’economia circolare.

Nato nel 2004 e da sempre attivo nel corretto recupero e smaltimento dei RAEE, con questi percorsi Ecolamp rinnova il suo impegno verso la sensibilizzazione delle giovani generazioni al tema del riciclo dei RAEE, rendendo i momenti di confronto in classe stimolanti, divertenti. Inoltre, per studenti e studentesse del triennio, Facciamo Luce consente di certificare ore PCTO, ovvero dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

L’offerta delle due campagne – i cui percorsi educativi sono differenziati per età tra scuole secondarie di primo e secondo grado – è molto ampia e porta in dote diversi benefici per le classi dei docenti che decidono di parteciparvi. Infatti, le lezioni disponibili sulla piattaforma Educazione Digitale sono strutturate per essere fruibili dagli studenti sia online che in presenza sotto la supervisione dei docenti, i materiali didattici danno modo di svolgere tre ore di educazione civica e tutti gli strumenti sono interattivi, pensati per un apprendimento ludico, pur trattando tematiche serie e importanti.

“Informazione e innovazione hanno ispirato numerose delle iniziative che Ecolamp ha dedicato alle Scuole. –commenta Fabrizio d’Amico, Direttore Generale del Consorzio nazionale Ecolamp – Credo, infatti, che questo consenta non solo di formare adulti di domani più consapevoli, ma anche di incentivare i giovani ad essere, già oggi, soggetti attivi nella quotidiana salvaguardia dell’ambiente.”

In particolare, ‘Facciamo Luce’ è dedicato al triennio delle scuole secondarie di secondo grado e mira alla diffusione di informazioni sul corretto smaltimento e trattamento dei RAEE e sui benefici che ne derivano, ad esempio in termini di recupero di materie prime, risorse notoriamente limitate in natura. Otto unità di approfondimento in e-learning e un project work finale che – supervisionato e validato dall’insegnante – consentono l’attestazione ufficiale delle 20 ore di PCTO svolte.

‘Raccogliamo Valore’ si rivolge invece a due diverse fasce d’età – dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 18 – ed entrambi i percorsi, adeguati ai due differenti piani didattici, sono stati pensati e voluti da Ecolamp per diffondere conoscenze sui RAEE, per generare consapevolezza sulla necessità di recuperare le materie prime di cui sono composti e – in un’ottica di economia sostenibile e circolare – per diffondere consigli pratici su come gestire una lampadina o un qualsiasi altro apparecchio elettrico o elettronico esausto.

Entrambe le iniziative sono totalmente gratuite. Ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità di iscrizione a ‘Raccogliamo Valore’ e ‘Facciamo Luce’ sono disponibili sul sito di Ecolamp alla pagina dedicata ai servizi per la Scuola.