Rifiuti, nuovo programma di raccolta anche nel centro storico

Continua “Napoli differente nel cuore”: da lunedì il nuovo programma di raccolta anche nel centro antico (ai decumani e cardini) Prosegue il nuovo programma dei servizi di raccolta porta a porta per utenze domestiche e commerciali nel centro città.

Dopo la prima fase di attivazione ai Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando, dal prossimo lunedì 28 aprile anche l’area del Centro Antico (i Decumani e Cardini) sarà interessata dall’avvio del piano unificato di raccolta.

“Napoli Differente nel Cuore” è il progetto di raccolta differenziata dedicato ai quartieri più centrali della città.

Il servizio, promosso dal Comune di Napoli e da Asia Napoli S.p.A., con il supporto di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, prevede un calendario unificato per le utenze, con soluzioni specifiche per le grandi attività commerciali. Il nuovo sistema di raccolta, avviato lo scorso 24 marzo, da lunedì coinvolgerà ulteriori 37.000 abitanti (14.000 utenze domestiche e 1.800 attività commerciali).

Complessivamente, con l’attivazione della terza fase prevista nel quartiere San Giuseppe il prossimo 26 maggio, saranno interessati 80.000 abitanti e 4.180 utenze di tipo commerciale. L’avvio della seconda fase, nelle scorse settimane, è stato preceduto dalla campagna informativa da parte degli operatori Asia con l’allestimento di infopoint in Largo Girolamo Giusso, Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, Piazza San Gaetano e Piazza San Domenico Maggiore. Per informazioni sul nuovo programma di raccolta è possibile contattare il numero verde 800 161 010, visitare il sito www.asianapoli.it o seguire le pagine social di Asia Napoli.

Il calendario di “Napoli Differente nel Cuore”: carta e cartone saranno raccolti il lunedì; il martedì e il sabato il materiale non riciclabile; il mercoledì, il venerdì e la domenica si preleveranno i rifiuti organici e biocompostabili. Plastica e metalli avranno attività di raccolta in giorni diversi nei vari quartieri (per la voluminosità della frazione).

Per le attività commerciali è previsto un calendario specifico: l’umido dei ristoranti sarà raccolto tutti i giorni; ritiri di umido e vetro frequenti anche per bar e negozi di ortofrutta; ritiro di multimateriale tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento; dal lunedì al sabato è previsto il ritiro di cartoni a chiusura serale.