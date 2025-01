Rifiuti urbani, riscontro dell’Assessore Santagada

- pubblicità -

dall’Assessore alla Salute e al Verde, Prof. Vincenzo Santagada, riceviamo e pubblichiamo

Gentile Dott. Lenzi (A Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale 1a Municipalità, ndr),

La ringrazio per la Sua comunicazione del 27 dicembre 2024 e per l’attenzione dedicata a una tematica così cruciale per il benessere della città di Napoli.

Accolgo con serietà le criticità da Lei evidenziate, consapevole che il decoro urbano e la gestione dei rifiuti solidi urbani rappresentino sfide fondamentali per una città con

l’importanza storica, culturale e turistica di Napoli.

Riteniamo prioritario garantire un monitoraggio continuo della situazione e dare seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

La Sua nota, arricchita dalle immagini allegate, rappresenta un contributo prezioso in tal senso e sarà utilizzata per orientare gli interventi in corso.

La invito a considerare questa risposta come l’avvio di un dialogo costruttivo. Sono disponibile, insieme al mio team, a incontrarLa per approfondire ulteriormente le problematiche segnalate e valutare eventuali proposte che possano contribuire al miglioramento della vivibilità cittadina.

Confidando nella Sua collaborazione e nel Suo spirito propositivo, Le porgo i miei più cordiali saluti.