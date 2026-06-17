Rigenerazione del verde al Rione Luzzatti

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Millecinquecento metri quadrati di verde urbano sottratti all’abbandono e al degrado a Napoli grazie al protagonismo dei giovani.

Nuova vita per le grandi aiuole del Rione Luzzatti reso celebre dai romanzi di Elena Ferrante e dalla seguitissima serie televisiva internazionale.

Presentazione sabato 20

Il punto di svolta attraverso il progetto “Nei viali dell’Amica Geniale” che sarà presentato al pubblico sabato 20 giugno 2026 alle ore 10 alla presenza di Vincenzo Santagada, assessore al verde del Comune di Napoli che ha riconosciuto il patrocinio morale all’intervento di rigenerazione.

Gli interventi

Appuntamento nella biblioteca comunale “Agostino Collina” (via Murialdo 7) dove, insieme all’esponente della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi, interverranno la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e il consigliere comunale Luigi Musto.

Il racconto del progetto sarà affidato ad Emanuela Monaco, presidente associazione “Idee in Azione”, e a Fabiana Gargiulo, associazione “Serendipity”, che insieme alla cooperativa sociale “Hamal” portano avanti le iniziative con protagonisti adolescenti e ai giovani-adulti impegnati nella cura e rigenerazione di spazi pubblici. Insieme a loro interviene Roberto Braibanti, attivista e ambientalista, promotore di azioni di rigenerazione dal basso per la cura di spazi verdi cittadini.

Le aiuole rigenerate

A seguire, alle ore 11,30, il “taglio del nastro” presso le aiuole rigenerate nel cuore del rione Luzzatti dove saranno presentati gli arredi urbani realizzati con materiali di riciclo e il murale dedicato a Luigi Di Sarno, artista partenopeo scomparso prematuramente nell’agosto 2025.

Dallo scorso gennaio il progetto “Nei viali dell’Amica Geniale”, con capofila l’associazione “Idee in Azione”, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Erasmus+, ha promosso seminari e laboratori per studiare l’inquinamento urbano e realizzato tante giornate di cura delle aiuole con interventi di pulizia e piantumazione con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e sociale creando spazi di inclusione e socialità, stimolando nei partecipanti la cittadinanza attiva e il senso di responsabilità civica.

Il progetto di riqualificazione

In particolare, il progetto, in linea con gli EU Youth Goals, vede in campo venticinque ragazzi tra i 16 e i 25 anni attivi nel recupero di due grosse aiuole incastrate tra le palazzine del Rione Luzzatti.

Le aree, che si estendono per oltre millecinquecento metri quadrati, per anni lasciate all’incuria, sono state completamente ripulite e sono ora al centro di ulteriori azioni per riconsegnare decoro e bellezza.

Saranno spazi di socialità grazie alla casetta dei libri, così da promuovere il bookcrossing, e alla panchina in legno: i giovani hanno ideato e realizzato i manufatti utilizzando esclusivamente legno e altri materiali riciclati in ottica di sostenibilità. Diventeranno occasioni di incontro e dialogo nel cuore del rione così da stimolare partecipazione e condivisione.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, ha capofila l’associazione “Idee in Azione” e vede in campo anche l’associazione “Serendipity” e la cooperativa sociale “Hamal” con il patrocinio morale del Comune di Napoli.