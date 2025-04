Rigenerazione urbana, presentato Quaderno Oice

- pubblicità -

Si è svolta stamane a Napoli, con grande partecipazione di pubblico presso la sede ACEN a Palazzo Ruffo della Scaletta la seconda tappa della Conferenza Itinerante “Rigenerazione urbana, ipotesi o realtà?” nel corso della quale è stato presentato il Quaderno OICE (Atlante+Agenda), scaricabile a questo link.

Il Convegno è stato aperto dal Sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, che ha ringraziato gli organizzatori per l’invito apprezzando i contenuti del lavoro che hanno portato al quaderno OICE, e ha messo in evidenza il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito delle iniziative riconducibili agli interventi sul territorio.

In particolare Ferrante ha ricordato l’impegno del dicastero di Porta Pia in relazione al c.d. “Piano Casa”, sottolineando come anche l’OICE abbia contribuito alla presentazione di proposte nel corso della consultazione pubblica avviata nei mesi scorsi.

Il Sottosegretario ha infine evidenziato la centralità di questi interventi per la riqualificazione delle aree metropolitane.

Dopo i saluti del Vice Presidente OICE e Presidente della Consulta Interregionale OICE Giovanni Kisslinger, che ha ringraziato per l’ospitalità l’ACEN, Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli e i numerosi partecipanti accorsi all’evento, Patrizia Polenghi – che ha coordinato il Gruppo di Lavoro che ha predisposto il Quaderno – ha esposto i contenuti dell’Agenda e dell’Atlante soffermandosi sulle “12 leve” da considerare come best practices negli interventi di rigenerazione urbana e i profili dei diversi interventi contenuti nel Quaderno OICE (vedasi anche sintesi allegata).

È stato poi Massimo Frontera del Sole 24 Ore – Edilizia & Territorio a coordinare la tavola rotonda che ha visto gli interventi di Laura Lieto – Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Bruno Discepolo – Governo del Territorio e Urbanistica della Regione Campania, Cristina Magrì – Avvocato dello Studio Associato MSA Studio Associato, Emanuele Gozzi – Gruppo di Lavoro OICE, Progettista e DT di Ingegneri Riuniti, Vincenzo Calvanese – Ufficio Tecnico del Parco Archeologico di Pompei, David Lebro – Presidente Acer, Andrea De Maio – Presidente Fondazione Inarcassa e Maria Rosa Sessa – Presidente FS Sistemi Urbani.

Sono infine intervenuti il Consigliere e Tesoriere OICE Nicola Salzano de Luna e per le conclusioni il Presidente OICE Giorgio Lupoi, il quale ha sottolineato: “Bene le sinergie tra costruzioni, ingegneria e architettura, rivendicando però il ruolo centrale del progetto e del progettista e la governance di queste complesse e articolate iniziative”.

SINTESI CONTENUTI QUADERNO OICE