Scooter per la Polizia Municipale a Secondigliano

La Polizia Locale – U.O. Secondigliano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione di scooter, pensati per migliorare la mobilità operativa e garantire interventi più rapidi ed efficaci su tutto il territorio.
L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel contrasto ai fenomeni di indisciplina stradale che quotidianamente incidono sulla vivibilità dei quartieri, quali il traffico intenso e la sosta irregolare.
Un risultato significativo, reso possibile grazie all’impegno del 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚 e della 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢, che ha seguito con dedizione tutte le fasi del progetto fino alla consegna dei mezzi.
La 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝟕, in costante sinergia con la Polizia Locale, continua a operare quotidianamente per garantire maggiore sicurezza e tutela della cittadinanza.
Si ringraziano, infine, 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐃𝐞 𝐈𝐞𝐬𝐮, con delega alla Polizia Locale e alla Legalità, e il 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, Generale Ciro Esposito.
𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝟕 Dott. Antonio Troiano
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.