Smog, in vigore misure di contenimento da lunedì 19

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Entreranno in vigore da lunedì 19 ottobre e resteranno operative fino al 31 marzo 2027 le misure adottate dal Comune di Napoli per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell’aria.

Il provvedimento prevede limitazioni alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti.

Veicoli Euro 0 e Euro 1

In particolare, il divieto riguarderà autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, oltre alle autovetture e ai mezzi commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati esclusivamente a gasolio e appartenenti alle classi emissive fino a Euro 5 compresa. Le restrizioni interesseranno anche motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2.

La decisione ricalca quella adottata nel 2025 ed è stata assunta sulla base dei dati rilevati dall’Arpac, che anche quest’anno ha registrato in alcune centraline cittadine superamenti dei limiti giornalieri di PM10 e valori di biossido di azoto (NO₂) superiori o prossimi alle soglie previste dalla normativa vigente.

Le misure rientrano nel quadro delle azioni promosse dalla Regione Campania nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente, finalizzato alla riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti atmosferici e al miglioramento della qualità dell’aria sul territorio regionale.

Esclusioni e deroghe

Sono escluse dalle limitazioni la rete autostradale cittadina, i raccordi A1 Napoli-Roma e A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex Statale 162 e il raccordo di viale Fulco di Calabria.

Previste inoltre numerose deroghe per categorie specifiche di veicoli, tra cui quelli storici, i mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed emergenza, i veicoli utilizzati da medici impegnati in visite domiciliari urgenti e dagli operatori dell’informazione giornalistica, oltre al trasporto pubblico locale, ai taxi, agli scuolabus e ai mezzi impiegati nello svolgimento di servizi essenziali.

L’obiettivo dell’amministrazione è contribuire alla riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici nelle aree urbane maggiormente esposte, attraverso una progressiva limitazione della circolazione dei veicoli più impattanti sotto il profilo ambientale.