Sostenibilità e riuso: al Mugnano il progetto “Mystery Box”

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Riuso dei materiali, attenzione all’ambiente e lotta agli sprechi sono i valori che ispirano il progetto “Mystery Box”, un format dedicato allo shopping che combina l’effetto sorpresa con una marcata sensibilità verso tematiche sociali e sostenibili. L’iniziativa dà nuova vita a prodotti provenienti da resi dell’e-commerce, rimanenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi mai ritirati.

Dall’8 al 12 aprile 2026 l’evento farà tappa anche a Mugnano, nella città metropolitana di Napoli, con uno spazio dedicato curato da “Ama Discount” all’interno del Centro Commerciale Mugnano, realtà che negli anni si è distinta sempre più come “hub di comunità”, con eventi e iniziative all’insegna dell’inclusione e dell’aggregazione sociale.

Il meccanismo è semplice e pensato per coinvolgere i visitatori. Durante i giorni dell’iniziativa sarà possibile recarsi nella galleria del centro commerciale e scegliere una scatola senza poterla aprire e senza conoscere cosa contiene. Il valore finale viene determinato in base al peso della confezione selezionata. Solo successivamente si potrà decidere se portare via la scatola ancora sigillata oppure aprirla subito per scoprire cosa si nasconde al suo interno. Le mystery box possono contenere articoli di vario tipo: accessori per la casa, dispositivi elettronici, prodotti tecnologici, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molti altri oggetti. Il valore dei prodotti presenti nella scatola non è noto e non è possibile sapere in anticipo se sarà maggiore o minore rispetto alla cifra pagata.

Oltre all’aspetto ludico e alla curiosità che accompagna l’acquisto “al buio”, l’iniziativa richiama un tema sempre più rilevante nel commercio online: la gestione dei resi. Negli ultimi anni il numero di articoli restituiti dai consumatori è cresciuto in modo significativo. La possibilità di effettuare un reso in pochi passaggi ha infatti modificato le abitudini di acquisto, spingendo molti utenti a ordinare più prodotti con l’intenzione di provarli e restituire quelli non desiderati.

Per le aziende, però, gestire questi flussi rappresenta un processo complesso e spesso costoso. I prodotti restituiti devono essere controllati, eventualmente reimballati e reinseriti nei sistemi logistici prima di poter essere rimessi in vendita. Lo stesso vale per le eccedenze di magazzino.

In alcuni casi, per ragioni organizzative o economiche, una parte di questa merce rischia di essere eliminata, con conseguenze negative anche dal punto di vista ambientale.

Le mystery box si inseriscono quindi nella logica dell’economia circolare, offrendo una soluzione alternativa che permette di rimettere in circolo beni ancora utilizzabili. In questo modo si contribuisce a ridurre gli sprechi e a valorizzare prodotti già esistenti. L’acquisto “a sorpresa” diventa, così, non solo un’esperienza curiosa e coinvolgente, ma anche un piccolo gesto virtuoso a favore di un modello di consumo più consapevole e sostenibile.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social del Centro Commerciale Mugnano oppure visitare il sito ufficiale www.centromugnano.it