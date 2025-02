Sostenibilità: la sfida necessaria secondo Michelangelo Raccio

- pubblicità -

Nel cuore di una Napoli vibrante di colori, strade affollate e profumo di caffè, il professor Michelangelo Raccio osserva: «Nel 2025, la sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità impellente. Essa si fonda su un approccio integrato, multidisciplinare e multiscalare complesso che va ben oltre la semplice tutela della natura, abbracciando una visione olistica del nostro rapporto con il pianeta. Non possiamo più permetterci di considerare l’ambiente come un tema marginale. Sostenibilità significa ripensare l’economia e il nostro modo di vivere » – afferma Michelangelo Raccio, professore di Management ed Economia dell’Ambiente all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e autore del saggio Management ed economia dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile.

La sfida riguarda tutti, ma l’Italia deve affrontare problemi particolarmente complessi:

«I cambiamenti climatici impattano i nostri territori già fragili, mentre l’inquinamento mina la salute pubblica e la biodiversità. Non possiamo più rimandare azioni concrete, spiega Raccio».

L’unica via percorribile è quella di un cambio di paradigma, passando dall’economia lineare del ‘produci, consuma, getta’ a un modello circolare. «Dobbiamo investire in energie rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e promuovere filiere di riciclo e riuso. La sostenibilità è un’opportunità economica e sociale, non un limite – sottolinea».

Il professore immagina una Napoli più verde e vivibile, con un centro storico pedonale, trasporti pubblici elettrici, spazi verdi curati e un’economia locale basata sulla green economy. «Un sistema di mobilità sostenibile è essenziale: mezzi pubblici capillari, piste ciclabili sicure e tecnologie per la gestione intelligente del traffico possono fare la differenza».

Anche lo smart working gioca un ruolo chiave, riducendo il traffico e le emissioni, e migliorando la qualità della vita. «Non è solo una questione ambientale, ma anche di benessere sociale. Dobbiamo incentivare soluzioni che riducano l’impatto ecologico senza compromettere la produttività, afferma Raccio». L’educazione, poi, resta il vero motore del cambiamento. «La scuola deve insegnare la sostenibilità in modo concreto, con laboratori, visite nei parchi e dibattiti sull’ambiente. Solo così formeremo cittadini consapevoli e responsabili – conclude».

Il futuro è nelle nostre mani e la sostenibilità non è un sacrificio, ma una necessità per costruire un domani migliore.