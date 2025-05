Studenti a scuola di energia pulita

- pubblicità -

Giovani “a scuola” di sostenibilità nei laboratori in cui si sperimentano sistemi per la produzione di energia pulita e si progettano, sviluppano e testano prototipi di mezzi per la mobilità alimentati a idrogeno e con bassissimo impatto sull’ambiente.

Per gli studenti dell’Iti Giordani-Striano di Napoli si è tenuto, presso Atena Scarl, il distretto di Alta Tecnologia nei settori dell’ambiente e dell’energia nato nel 2014 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope, l’ultimo incontro del progetto “Studiare l’impresa, l’impresa di studiare” promosso dall’Unione Industriali di Napoli in collaborazione con Il Mattino e con l’ufficio scolastico regionale.