Torna la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, le iniziative del Comune

Incentivazione della sharing mobility

Gli operatori di sharing con biciclette e monopattini, autorizzati dal Comune di Napoli, applicheranno un’apposita scontistica durante la Settimana Europea della Mobilità al fine di incentivare la mobilità sostenibile.

Il codice sconto sarà disponibile sull’app di funzionamento dei singoli operatori (Bird, Voi technology, Lime).

Si segnala inoltre l’iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso l’Istituto superiore Vittorio Emanuele II Garibaldi, in via Carlo Pecchia 26, sul tema della sicurezza stradale, che si terrà il 18 settembre in collaborazione con la Polizia Stradale.

• Condivisione dello spazio pubblico – Ascensore urbano di monte Echia:

16 settembre: n. 1 visita gratuita all’impianto dell’Ascensore di Monte Echia e agli spazi esterni gestiti da ANM

– ore 10:00 (durata 60 min)

Appuntamento presso l’ingresso inferiore dell’Ascensore di Monte Echia (via Santa Lucia, angolo via Chiatamone).

Il servizio di visita è gratuito; per l’accesso all’impianto dell’Ascensore è richiesto il titolo di viaggio (biglietto o abbonamento).

Numero max di partecipanti pari a 20/25.

È richiesta la prenotazione online al seguente link

• Condivisione dello spazio pubblico – Stazione Chiaia della Linea 6:

16 settembre: n. 1 percorso di visita alle architetture e alle opere d’arte della stazione Chiaia / Metropolitana di Napoli Linea 6

– ore 12:00 (durata 60 min)

I partecipanti dovranno essere in possesso di valido titolo di viaggio.

Numero max di partecipanti pari a 20/25.

È richiesta la prenotazione online al seguente link