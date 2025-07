UniCredit Tech Day, gestione sostenibile risorsa acqua

- pubblicità -

In una città al centro dell’attenzione internazionale per l’America’s Cup 2027, UniCredit rilancia il proprio impegno per la water economy con il Tech Day “Acqua, l’oro blu delle nuove economie”, alla Apple Developer Academy di Napoli.

L’evento di oggi, parte del programma UniCredit Start Lab, mette al centro il tema della gestione sostenibile della risorsa idrica come leva di crescita, inclusione e resilienza territoriale. Ed è proprio Napoli, epicentro della blue economy a diventare la cornice simbolica per discutere del futuro tra finanza, startup e ambiente.

Nel corso del Tech Day a 100 Imprese Corporate selezionate da UniCredit sono presentate tra le più promettenti realtà imprenditoriali italiane nel campo idrico e ambientale, alcune con modelli replicabili anche nei grandi eventi internazionali.

Ma chi investe sulla “risorsa blu” in ottica di business crea vantaggio competitivo

Cinque le startup selezionate da UniCredit Start Lab che stanno già lasciando il segno:

Ogyre , che con il suo progetto globale di Fishing for Litter collabora con pescatori locali per raccogliere plastica e scarti dal mare e dalle coste. La startup ha una partnership con Luna Rossa Prada Pirelli , con iniziative ambientali, in qualità di sustainability partner, legate proprio all’America’s Cup ospitata da Napoli la cui prossima edizione si svolgerà proprio a Napoli;

Evja , unica realtà campana presente nella selezione, che offre tecnologie predittive basate su sensori e AI per ottimizzare l'uso dell'acqua in agricoltura e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici (link);

Composite Research , attiva nel settore delle multiutilities che sviluppa soluzioni in composito per applicazioni strategiche. Ha esteso anche all'acqua l'innovazione Kit Patch Madflex collaudato per le riparazioni nel settore gas

T1 Solutions che ha brevettato FoamFlex, una spugna capace di assorbire e recuperare oli e idrocarburi fino a 30 volte il proprio peso e rendendoli riutilizzabili fino a 200 volte così da ridurre drasticamente costi e rifiuti

Waterjade, una soluzione di digital twin per il monitoraggio del ciclo dell'acqua grazie a modelli fisici, machine learning e immagini satellitari. Il software fornisce previsioni sulla ricarica delle fonti e consente di gestire il sistema di approvvigionamento idrico a supporto della continuità aziendale.

Tutti progetti capaci di generare impatto economico e ambientale, connessi con i temi della transizione energetica, della resilienza urbana e della valorizzazione dei territori costieri.

Con oltre 77 progetti ricevuti e 35 partner coinvolti nella call Region Sud, UniCredit conferma il proprio impegno ad essere motore di crescita inclusiva, dando concretezza al potenziale imprenditoriale del Mezzogiorno.

“La blue economy rappresenta oggi una delle direttrici strategiche più promettenti per uno sviluppo sostenibile e competitivo, soprattutto nei territori costieri del Sud Italia. Come UniCredit, crediamo che il sistema bancario debba fare da moltiplicatore: non solo erogare credito, ma generare ecosistemi di innovazione in grado di attrarre capitali, accelerare progetti e favorire nuove filiere. Con Start Lab lavoriamo per far emergere iniziative capaci di coniugare sostenibilità ambientale, accesso al funding e crescita industriale, anche in settori ad alta complessità come quello idrico. Il nostro obiettivo è rendere la transizione ecologica una leva concreta di investimento e impatto, non una semplice dichiarazione di intenti”.

dichiara Ferdinando Natali regional manager Sud Unicredit