VII Municipalità, porta a porta da lunedì 16

Continua il processo di raccolta differenziata nella 7^ Municipalità. Grazie al nuovo progetto pap (porta a porta), saranno eliminati i contenitori stradali e sostituiti da contenitori piccoli delle 5 frazioni, già consegnati alle circa 8000 persone impegnate in questo progetto. Con la rimozione dei contenitori stradali, sarà possibile ridurre l’inquinamento e migliorare l’aspetto estetico delle strade.

Di seguito le strade interessate

via del Cassano; Corso Italia; Strada di Casavatore, Traversa Quarta Cassano; via Ernesto Pascal; via Giuseppe Spano; via Privata Anna Maffettone; Via Privata Antonio Imperatore; via Privata detta Enrico Maffettone; via Roberto Marco Longo; Vico Maglione, saranno

Questa iniziativa è il risultato di una sinergia tra Asia, il Presidente della Municipalità dott. Antonio Troiano e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli. L’obiettivo finale è quello di raggiungere un futuro sostenibile per i nostri quartieri.

Il coinvolgimento attivo della comunità è fondamentale nel processo di raccolta differenziata. I cittadini sono al centro del cambiamento, partecipando attivamente alle iniziative e alle campagne informative promosse da Asia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della separazione dei rifiuti e di incoraggiare comportamenti ecologici, solo così potremo garantire un ambiente più pulito e vivibile per le generazioni future.

Gazebo informativi presenti sul territorio

Lunedì 16 settembre dalle ore 09.00 alle 14.00 – via del Cassano giardinetti fronte via delle Galassie

Martedì 17 settembre dalle ore 09.00 alle 14.00 – via del Cassano 251 angolo Corso Italia

Mercoledì 18 settembre dalle ore 09.00 alle 14.00 – Corso Secondigliano angolo via del Cassano (mercatino perrone)

Confido molto nella sicura collaborazione della cittadinanza a cui vanno i miei ringraziamenti e quelli di tutto il Consiglio Municipale. Il Presidente della Municipalità 7 Antonio Troiano