Nel 2025 rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti di plastica in Campania

Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e una rete sempre più attiva di volontari.

Il 2025 è stato un anno ricco di azioni concrete per Plastic Free Onlus in Campania, una delle regioni italiane più dinamiche sul fronte dell’impegno ambientale. Un anno di grande partecipazione e risultati tangibili, in linea con i traguardi raggiunti a livello nazionale.

Nel 2025, Plastic Free ha infatti organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. L’associazione ha inoltre realizzato 939 appuntamenti nelle scuole, raggiungendo 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuto 122 Comuni Plastic Free.

Sul piano internazionale, Plastic Free ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati sui trattati globali contro l’inquinamento da plastica a Ginevra (agosto) e a Nairobi (dicembre). È stato inoltre avviato il primo progetto scientifico della Onlus, insieme all’Università San Raffaele di Roma e all’IRCCS San Raffaele – Roma, per studiare gli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, sostenuto dai primi 25.000 euro raccolti tramite banchetti e donazioni.

“Il 2025 è stato un anno ricco di attività, dalle sensibilizzazioni alle pulizie ambientali – dichiara Silvana Cantone, referente regionale di Plastic Free Campania –. In maniera concreta abbiamo dimostrato che il cambiamento è possibile e che siamo sulla giusta strada per un futuro più responsabile e sostenibile. Grazie a tutti quei referenti e volontari instancabili che, senza mai scoraggiarsi, hanno portato avanti la missione di Plastic Free”.

Nel dettaglio, in Campania si sono svolti 283 appuntamenti ambientali, tra clean up (103), raccolte mozziconi (17), passeggiate ecologiche (23) ed eventi pubblici, coinvolgendo 5.596 volontari e portando alla rimozione di 35.100,08 chilogrammi di plastica e rifiuti. Le attività pubbliche hanno sensibilizzato 9.866 cittadini, mentre gli eventi nelle scuole (72) hanno raggiunto 22.486 studenti.

A livello istituzionale, sono 40 i Protocolli d’Intesa firmati con i Comuni della Campania. La Città Metropolitana di Napoli guida con 21 protocolli, seguita dalla provincia di Caserta con 12, da Benevento con 4 e da Salerno con 3. Un dato che conferma una partecipazione ampia e strutturata delle amministrazioni locali alla sfida contro l’inquinamento da plastica.

I 10 Comuni Plastic Free della Campania rappresentano il frutto di questo percorso condiviso. Hanno ottenuto il riconoscimento: Benevento; Caiazzo, Cesa, Falciano del Massico e Succivo nel Casertano; Agropoli in provincia di Salerno; e, nell’area metropolitana di Napoli, Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco e Pompei. Un risultato che testimonia una sensibilità ambientale diffusa, capace di coinvolgere territori diversi per dimensione e caratteristiche, uniti da una visione condivisa di tutela del bene comune.

Anche sul fronte delle ordinanze comunali per il divieto di rilascio di palloncini, la Campania si distingue: sono 15 i Comuni che hanno già adottato il provvedimento. Si tratta di Falciano del Massico, Prata Sannita, Agropoli, Maddaloni, Caivano, Forio d’Ischia, Pomigliano d’Arco, Telese Terme, Galluccio, Cesa, Benevento, Saviano, Castello di Cisterna, Sant’Anastasia e Torre del Greco.

Un 2025 fatto di azioni concrete, consapevolezza e alleanze locali, che per Plastic Free Campania rappresenta la base per un 2026 ancora più ambizioso, nel segno della responsabilità ambientale e della partecipazione civica.