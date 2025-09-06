Nisida-Gaiola, sconsigliata balneazione

In seguito a esiti analitici sfavorevoli sulle acque di balneazione, il tratto di mare antistante la località “Nisida-Gaiola” è temporaneamente sconsigliata la balneazione in via precauzionale.

Le analisi, condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) in data 3 settembre 2025, hanno rilevato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 116/2008).

L’avviso, emesso a tutela della salute pubblica, resterà valido in attesa di ulteriori accertamenti e di nuovi campionamenti da parte di ARPAC per verificare il ripristino delle condizioni ottimali.

Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente a tale indicazione e di evitare la balneazione nell’area interessata fino a nuove comunicazioni ufficiali.

