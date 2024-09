No al nucleare, flash mob di Greenpeace

L’iniziativa, ripetuta in diverse città italiane, rientra nell’attività d’advocacy e mobilitazione che i Gruppi locali di Greenpeace stanno portando avanti da due mesi a Napoli e in altre città per chiedere l’eliminazione delle bombe atomiche e arriva a due giorni dall’avvio della settimana d’azione globale indetta dalla Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN), di cui Greenpeace é partner.

Finora 99 amministrazioni locali italiane hanno aderito all’appello delle città di ICAN, tra cui Bologna, Roma e Torino. Il Gruppo Napoletano di Greenpeace auspica che Napoli possa essere la 100esima città ad aderire.

Nel corso della settimana, i volontari e le volontarie torneranno a fare pressione sul Consiglio comunale per sollecitare l’approvazione della mozione.