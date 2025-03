Nuovi alberi piantati in Piazza Garibaldi

- pubblicità -

Piantati nuovi alberi nelle aiuole dell’area nord di Piazza Garibaldi a Napoli.

L’iniziativa mira a valorizzare gli spazi verdi della piazza, contribuendo a migliorarne l’aspetto estetico.

La piantumazione di nuovi alberi è parte di un intervento più ampio che prevede la riqualificazione dell’area nell’ambito dell’iniziativa “La Bella Piazza”, progetto di co-gestione pubblico-privato che punta a trasformare Piazza Garibaldi in un luogo più vivibile e accogliente per cittadini e turisti.

“L’iniziativa – commenta l’assessore comunale al Verde, Vincenzo Santagada – rientra nel progetto di ripiantumazione di alberi nelle “fossette” della piazza, finanziato da Città Metropolitana di Napoli. Prosegue in questo modo il nostro impegno per valorizzare il verde in città, che prevede la piantumazione di alberi e arbusti sul territorio cittadino, diviso in cinque lotti che comprendono tutti i quartieri”.