Parco del Matese, arriva Piano di gestione pascolo

- pubblicità -

Agostino Navarra annuncia importanti novità per il Parco Regionale del Matese: è stato elaborato il Piano di Gestione per la rete Natura 2000, uno strumento fondamentale anche per la gestione sostenibile del pascolo degli equidi.

La Regione Campania, con la delibera n. 617 del 14 novembre 2024, ha approvato il Piano, definendo nuove regole per garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel territorio.

Il Presidente Navarra ha concordato con gli uffici regionali competenti un incontro che si terrà nel mese di gennaio presso l’Ente matesino di via Figulantina, a San Potito Sannitico, per informare le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di Categoria e i Tecnici del settore su tutto ciò che è necessario sapere per una corretta gestione del Sito Natura 2000.

Il Piano rappresenta un passo fondamentale per superare le criticità del passato e valorizzare le potenzialità del Matese.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore, prevedono, tra l’altro, la definizione di aree dedicate per una serie di attività, la promozione di pratiche agricole sostenibili e il monitoraggio costante dello stato di conservazione degli habitat.

Questo strumento, oltre a essere essenziale per il Parco Regionale del Matese, costituirà una solida base per l’istituzione del futuro Parco Nazionale, offrendo l’opportunità di anticipare azioni sempre più concrete di tutela e valorizzazione del territorio.

L’Ente Parco metterà a disposizione di tutti gli interessati una serie di strumenti e risorse per facilitare l’applicazione del Piano.