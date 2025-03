Parco Regionale del Matese, Navarra incontra Caputo

- pubblicità -

“Ho ricevuto Agostino Navarra, presidente del Parco Regionale del Matese accompagnato da Giuseppe Miselli, direttore Coldiretti Caserta, con i quali ho discusso di alcune tematiche riguardanti la gestione dell’Ente e in particolare abbiamo ragionato delle problematiche legate al pascolo ed al selecontrollo”.

Questa la dichiarazione dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo in merito all’incotro tenutosi le scorse ore negli uffici regionali per affrontare delle problematiche molto importanti per il Matese.

“Abbiamo avuto un importante confronto sui prelievi selettivi del cinghiale in quanto a breve dovremmo essere pronti con le autorizzazioni e del pascolo del bestiame in area Parco. Il Parco ha avanzato una proposta di manutenzione ordinaria e straordinaria degli abbeveratoi e ha chiesto un intervento dell’assessorato per quanto concerne la movimentazione degli animali”.

Questa la dichiarazione del presidente del Parco Regionale del Matese Agostino Navarra.