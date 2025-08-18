Piano straordinario per il decoro urbano nel week-end di Ferragosto

- pubblicità -

Sono proseguite fino a domenica le attività, volute dal Sindaco Manfredi, per garantire maggior decoro urbano e migliori servizi alla citta nel week-end di Ferragosto.

Nuovi interventi di ASIA per il lavaggio delle campane della raccolta differenziata e per la pulizia delle aree adiacenti, il lavaggio dei cestini e dei marciapiedi nelle aree di maggiore transito, il diserbo, lo spazzamento meccanizzato e il lavaggio strade.

Gli operatori sono intervenuti in Via Cesario Console, via Toledo, piazza Municipio, Via Medina, Via Monteoliveto, piazza Trieste e Trento, Via Monte di Dio, Piazza Cavour, Piazza Carità, Piazza Dante. Gli addetti di ABC hanno effettuato la manutenzione e la pulizia di alcune fontane cittadine in Piazza Municipio, Piazza Cavour, della Scapigliata e della Selleria.

Mercoledì gli addetti di Napoli Servizi hanno già ripulito gli spalti del Maschio Angioino e nei prossimi giorni garantiranno la pulizia dei porticati della Basilica di San Francesco da Paola, della Galleria Principe e della Galleria Umberto I dove saranno effettuati 3 interventi giornalieri.

Gli addetti della Napoli Servizi sono intervenuti invece per due interventi di pulizia presso la Tomba di Virgilio e in Galleria Umberto. Tutte le attività, che proseguiranno nelle prossime settimane, rientrano nel piano del Tavolo del Decoro Urbano, istituito presso la Direzione Generale del Comune, coordinato da Ciro Turiello, con la collaborazione delle aziende partecipate, la Polizia Locale, l’Unita di Strada dei servizi sociali e dell’Assessorato alla Salute e al Verde e Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità.

Il personale di ASIA ha avviato una serie di attività; pulizia e lavaggio delle aree intorno alle campane, lavaggio dei cestini e dei marciapiedi nelle aree di maggiore transito, diserbo, spazzamento meccanizzato e lavaggio strade. Le zone attualmente interessate sono Via Gian Battista Manzo, via Monteoliveto Via Girolamo Santacroce, Via Monte di Dio, Via Nazario Sauro, Via Padre Alessandro Dumas, Via San Filippo, Via San Pasquale, Via Carducci, Via Sannazaro, Via Santa Brigida. Inoltre, con il supporto della Polizia Municipale è intervenuta a Calata Capodichino, Via Provenzale e Via De Roberto per rimuovere cumuli di rifiuti abbandonati.

Gli addetti di ABC hanno effettuato la manutenzione e la pulizia delle fontane cittadine in Piazza Sannazaro, Piazza Trieste e Trento, del Marinaretto a Mergellina e del Parco Mascagna. Venerdì 15 sarà il turno delle fontane in Piazza Municipio, Piazza Cavour, della Scapigliata e della Selleria.

Infine, ANM garantirà il mantenimento delle aree verdi in prossimità di alcune stazioni della metropolitana, come la stazione in Piazza Santa Maria degli Angeli.

Tutte le attività rientrano nel piano del Tavolo del Decoro Urbano, istituito presso la Direzione Generale del Comune, coordinato da Ciro Turiello, con la collaborazione delle aziende partecipate, la Polizia Locale, l’Unita di Strada dei Servizi Sociali e dell’Assessorato alla Salute e al Verde e Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità.

L’obiettivo è garantire una città più accogliente e decorosa, in particolare in un periodo in cui la Città si riempie di turisti e visitatori.