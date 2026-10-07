Pianura, Arpac, valori nella norma, riaprono scuole

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Il primo ciclo di monitoraggio, svolto nei pressi del luogo dell’incendio divampato lo scorso 4 ottobre nel quartiere di Pianura a Napoli, ha rilevato una sommatoria di concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi pari a 0,024 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), nettamente inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,150 pg/Nm3 I-TEQ. Fonte: Lai, Germania). Il risultato si riferisce al campionamento effettuato in data 4-5 ottobre.

Per ulteriori informazioni e per i successivi aggiornamenti si rimanda al sito arpacampania.it.

Riaprono mercoledì 7 ottobre le scuole nel quartiere Pianura, a Napoli, e riprendono le attività sportive all’aperto dopo le misure precauzionali adottate in seguito all’incendio nell’isola ecologica di via Nelson Mandela.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha revocato il provvedimento che aveva disposto la sospensione delle attività didattiche e sportive a tutela della salute pubblica dopo il rogo divampato domenica 4 ottobre.

La decisione è arrivata dopo i primi esiti del monitoraggio della qualità dell’aria dell’Arpac. I campionamenti hanno riguardato le concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili, risultate inferiori alle soglie di rischio e ai valori di riferimento indicati dalla comunità scientifica.

Sulla base del quadro favorevole condiviso con l’Asl Napoli 1 Centro, vengono quindi meno le restrizioni cautelative. Riprendono regolarmente le lezioni nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, e torna consentito lo svolgimento delle attività sportive all’aperto nel quartiere Pianura.