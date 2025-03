Piazzetta Aniello Falcone: aiuola nel degrado

- pubblicità -

A seguito delle sollecitazioni pervenutegli da residenti della zona, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, ha effettuato un sopralluogo presso l’aiuola posta in piazzetta Aniello Falcone, dove tempo addietro fu collocata una statua dedicata a San Francesco.

“Si rende necessario – afferma Capodanno – far luce sulle condizioni in cui versa l’aiuola situata nella piazzetta Aniello Falcone, un luogo simbolico del Vomero, che purtroppo nei mesi scorsi era stato ridotto a un vero e proprio cantiere. La situazione attuale è testimone di un evidente stato di abbandono e degrado, che merita attenzione da parte delle istituzioni e dei cittadini “.

“Allo stato infatti – puntualizza Capodanno – si osserva la presenza di numerosi rami tagliati e abbandonati, aree brulle e trascurate anche con rifiuti nonché una recinzione in ferro con tratti mancanti, che mettono a rischio la sicurezza e l’integrità del sito. Il tutto frutto della totale quanto datata mancanza delle necessarie attività manutentive. Questo scenario non solo compromette l’estetica della zona, ma rappresenta anche un disservizio per la comunità, che ha diritto a fruire di spazi verdi ben curati “.

Al riguardo Capodanno sollecita l’intervento immediato degli uffici comunali competenti, che fanno capo all’assessorato al verde e all’igiene urbana, con deleghe affidate all’assessore Vincenzo Santagada, anche in relazione alle implicazioni di carattere igienico-sanitarie, al fine di restituire dignità e decoro, attraverso l’esecuzione di tutte le opportune e necessarie opere di manutenzione, a una delle poche aree a verde pubblico presenti nell’ambito del quartiere collinare partenopeo. Con l’occasione lo stesso Capodanno invita l’amministrazione comunale a porre in atto una soluzione definitiva per evitare che l’aiuola di piazzetta Aniello Falcone torni, come purtroppo accaduto in diverse occasioni, all’attenzione delle cronache per lo stato di degrado e d’abbandono nel quale versa e purtroppo non da oggi.