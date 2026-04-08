Progetto URCHIN: risultati e spunti riflessione sabato 11

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In occasione della Giornata Nazionale del Mare, il Parco Sommerso di Gaiola organizza per il giorno 11/04/2026, un evento di presentazione dei risultati del progetto URCHIN “Underwater Research Coralligenous Habitat In Naples” , da poco concluso.

Durante l’evento saranno presentati i risultati del progetto e sarà l’occasione per sviluppare spunti di riflessione sulle problematiche e sulle strategie di conservazione della risorsa mare.