Progetto URCHIN: risultati e spunti riflessione sabato 11

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, il Parco Sommerso di Gaiola organizza per il giorno 11/04/2026, un evento di presentazione dei risultati del progetto URCHIN “Underwater Research Coralligenous Habitat In Naples”, da poco concluso.
Durante l’evento saranno presentati i risultati del progetto e sarà l’occasione per sviluppare spunti di riflessione sulle problematiche e sulle strategie di conservazione della risorsa mare.
Il Progetto, a cura dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, è stato finanziato dal MUR a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 4, “Istruzione e Ricerca” – Componente 2, nell’ambito del Programma di Ricerca Progetto Centro Nazionale della Biodiversità “National Biodiversity Future Center” (NBFC – Spoke 8).
A seguito della presentazione, si terrà una tavola rotonda con la rappresentanza del mondo accademico, della ricerca scientifica e dell’associazionismo ambientale per sviluppare spunti di riflessione sulle problematiche e sulle strategie di conservazione della risorsa mare.
L’evento “Progetto URCHIN: risultati e spunti riflessione” si terrà Sabato 11/04/2026 dalle ore 10:00 alle 13:30 al Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, Napoli).
Programma
Presentazione dei risultati:
– Dott. Maurizio Simeone – Parco Sommerso di Gaiola
– Dott. Simone Farina – SZN “A. Dohrn” Genoa Marine Centre
Tavola rotonda con la partecipazione di:
– Prof. Giovanni Fulvio Russo – Università degli Studi di Napoli Parthenope
– Dott.ssa Caterina Maria Fortuna – ISPRA
– Capitaneria di Porto di Napoli
– Dott. Gabriele De Filippo – Istituto di Gestione della Fauna
– Dott.ssa Valentina Di Miccoli – Greenpeace Italia
Maggiori informazioni: https://www.areamarinaprotettagaiola.it/single-post/11-04-26-progetto-urchin-risultati-e-spunti-di-riflessione
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